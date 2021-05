Redmi Note 8 2021: Xiaomi ramène le best-seller ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

le Redmi Note 8 a convaincu nombre de ses acheteurs et est allé au comptoir un million de fois. Le facteur décisif a été avant tout l’excellent rapport qualité-prix. Raison suffisante pour que Xiaomi lance une relance pour 2021.

Vous avez bien entendu: Xiaomi prévoit de publier le Redmi Note 8 en version 2021 – la société chinoise a attiré l’attention sur cela avec un message sur Twitter. Avec le nom approprié « Xiaomi Redmi Note 8 2021 », il interrompt l’ordre numérique après Redmi Note 9 et Redmi Note 10. Logique: car il n’y aura certainement pas de successeur à ces appareils.

De quel équipement le Redmi Note 8 2021 devrait-il disposer?

La version 2021 devrait avoir un écran LCD à 120 Hz. Sur l’écran, la caméra frontale se trouve dans une encoche en forme de goutte d’eau. Le chipset devrait être le Snapdragon 665. On parle aussi de 4 Go de RAM, 128 Go d’espace de stockage et une batterie de 4000 mAh. Avec ce dernier, le smartphone devrait pouvoir être remis en service grâce à une charge rapide de 22,5 watts.

La dernière version de MIUI 12.5 est attendue comme interface utilisateur. La question de savoir comment les choses se passent avec l’appareil photo n’a pas encore été résolue. Cependant, on pense qu’il a la configuration du Redmi Note 8 d’origine. Équipé de quatre objectifs, l’appareil photo a convaincu avec de bonnes images lors de tests.

Redmi Note 8: cela en a fait un succès au box-office

Si vous achetez un smartphone extrêmement bon marché, l’affichage n’est souvent pas aussi haute résolution, la batterie est un peu plus petite que sur les modèles plus chers et l’appareil photo est un module plutôt allégé avec deux objectifs lorsqu’il se lève. Cela avait l’air différent avec le Redmi Note 8. Pour moins de 200 euros, il a une grande qualité d’affichage, la batterie est de taille solide et le quad caméra était également impressionnant.

Le polyvalent peu coûteux a pu se faire une bonne réputation et, selon le post Twitter, a réalisé plus de 25 millions de ventes – avec ces chiffres de vente, il a atterri à la troisième place derrière les géants des smartphones Samsung et Apple. En raison de la bonne réputation de son homonyme, le Redmi Note 8 pourrait éventuellement devenir le prochain best-seller de la série Redmi en 2021.









