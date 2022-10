Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Redmi Note 12 Explorer : un trio d’as prêt à conquérir le milieu de gamme

Les nouveaux modèles de la famille Xiaomi Redmi Note 12 sont désormais officiels.

La nouvelle génération de la célèbre famille note redmi Xiaomi est déjà une réalité. Les Redmi Note 12 ont été officiellement présentés en Chine, et nous connaissons déjà tous les détails des différents modèles qui composent cette série d’appareils axés sur le téléphone milieu de gamme.

Au total, ils sont trois les appareils présentés par Xiaomi dans le cadre de sa nouvelle proposition intermédiaire : le Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ et Redmi Note 12 Pro Explorer. Chacun d’eux arrive pour combler une lacune différente sur le marché, et ils introduisent des nouveautés intéressantes par rapport à la génération précédente présentée au début de l’année.

Redmi Note 12 Pro, toutes les infos

Redmi Note 12 Pro Caractéristique Dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm

187 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 900 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur MediaTek Dimension 1080 5G RAM 6/8/12 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

Sony IMX766 50MP

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 67W (chargeur 67W inclus dans la boîte) Les autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.0

NFC

émetteur infrarouge

lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

Double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

audio haute résolution

Bien qu’il soit le modèle le moins cher de la famille, le version « pro » Il équipe certaines fonctionnalités de smartphones beaucoup plus chers. Le Redmi Note 12 Pro intègre un regard frais par rapport à la génération précédente, avec dos plat et bords droitset un module caméra composé de trois capteurs disposés en forme de triangle couché.

Dans ce module, il est possible de trouver un Capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec stabilisation d’image optique, accompagné d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Votre écran utilise technologie OLED flexible avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Tout cela, soutenu par le processeur MediaTek Dimension 1080 de six nanomètres et huit cœurs, et par un Batterie d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W.

Redmi Note 12 Pro+, toutes les infos

Redmi Note 12 Pro+ Caractéristique Dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm

208 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 900 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur MediaTek Dimension 1080 5G RAM 8/12 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

Samsung HPX 200 MP avec OIS

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 120W (chargeur 120W inclus dans la boîte) Les autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.0

NFC

émetteur infrarouge

lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

Double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

audio haute résolution

Comme à son habitude, Xiaomi a également sorti une version « Pro Plus » de sa famille d’appareils milieu de gamme. La Redmi Note 12 Pro+ conserve le même processeur que le modèle inférieur, mais introduit quelques changements de conception, y compris un partie arrière avec des courbes prononcées sur ses côtés.

Aussi, introduisez un nouveau capteur principal, un Samsung ISOCELL HPX avec une résolution de 200 mégapixelset un système de charge rapide plus puissantcapable d’atteindre 120 W de puissance.

Redmi Note 12 Explorer, toutes les infos

Redmi Note 12 Pro+ Caractéristique Dimensions 162,9 x 76 x 7,9 mm

207 grammes Filtrer OLED flexible de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Luminosité jusqu’à 900 nits

Dolby Vision et HDR10/HDR10+ Processeur MediaTek Dimension 1080 5G RAM 8 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

Samsung HPX 200 MP avec OIS

8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

Macro 2MP f/2.4

frontale

16MP f/2.4 Tambours 4 300 mAh

Charge rapide 210W (chargeur 210W inclus dans la boîte) Les autres Wi-Fi 6

5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.0

NFC

émetteur infrarouge

lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

Double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

audio haute résolution

Cette année, la société pékinoise a décidé de lancer une Version « Explorer » de sa série Redmi Note 12où il a réuni certaines des spécifications les plus bestiales jamais vues dans un mobile d’entreprise.

Il a un Appareil photo principal de résolution 200 mégapixels, comparable à celui du Xiaomi 12T Pro que nous avons testé il y a quelques jours. Il s’agit du même capteur Samsung HPX du modèle « Pro », équipé d’une stabilisation optique et accompagné de deux autres capteurs complémentaires.

Aussi, il intègre la technologie de charge rapide plus puissante vu jusqu’à présent sur un mobile, capable de supporter Puissance crête 210W. Le système a soixante couches de protection différentes qui garantissent que la batterie de l’appareil reste en sécurité tout au long du processus de charge.

En ce sens, il convient de mentionner que le téléphone intègre une batterie de moindre capacité que ses frères : 4300 mAh.

Pour le moment, les trois appareils ont été annoncés en Chineet aucune donnée sur sa disponibilité n’a été partagée à l’échelle mondiale.

