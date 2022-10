Redmi Note 12 5G : le moins cher de la famille lance un écran OLED et un processeur Qualcomm

Xiaomi a renouvelé son best-seller milieu de gamme : c’est tout ce qu’il faut savoir sur le Redmi Note 12.

Xiaomi n’a pas oublié de renouveler le Best-seller de votre famille Redmi Note. Accompagnant la nouvelle série Redmi Note 12 Pro, qui comprend le mobile avec la charge la plus rapide au monde, la société a lancé le Redmi Note 12 5Gun modèle moins cher avec des spécifications plus modestes, qui devrait devenir le prochain grand succès du catalogue de la marque.

C’est le successeur du populaire Redmi Note 11 présenté l’année dernière, qui apporte avec lui des fonctionnalités intéressantes, parmi lesquelles il faut souligner l’utilisation de l’un des derniers processeurs Qualcomm ou d’un Écran OLED.

Redmi Note 12 5G, toutes les infos

Redmi Note 12 5G Caractéristique Dimensions 165,8 x 76,21 x 7,9 mm

188 grammes Filtrer OLED de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 240 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 RAM 4/6/8 Go LPDDR4X Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 appareils photo arrière

48MP

Capteur de profondeur 2MP f/2.4

frontale

8MP f/2.0 Tambours 5 000 mAh

Charge rapide 33W (chargeur 33W inclus dans la boîte) Les autres 5G

USB Type-C

Double SIM + micro SD

Bluetooth 5.1

NFC

émetteur infrarouge

lecteur d’empreintes digitales latéral

Protection IP53

Double haut-parleur stéréo

Prise casque 3,5 mm

Moteur linéaire axe Z

audio haute résolution

Le modèle le moins cher de la famille a un design qui préserve les lignes esthétiques des modèles supérieurs, avec une partie arrière où le module de caméra est le grand protagoniste. Dans ce cas, ajoutez un Appareil photo principal de 48 mégapixelsajouté à un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sa façade est occupée par un Écran OLED fabriqué par Samsung, plat et avec une résolution Full HD+. A aussi taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertzet est capable de faire varier le taux de rafraîchissement entre 30, 60, 90 et 120 hertz selon le contenu affiché à l’écran.

Tout son corps est en plastique, et il a un trou centré en haut de l’écranoù se trouve la caméra selfie de 8 mégapixels.

équiper le Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1fabriqué dans un format de 6 nanomètres et avec 8 cœurs, dont deux capables de fonctionner à une fréquence maximale de 2 GHz. Son GPU est le adréno 619.

Est disponible en quatre configurations de stockage et de RAM différent, pouvant choisir entre 4, 6 et 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Sa batterie a une capacité de 5000 mAh et est associée à un Système de charge rapide 33W. Le chargeur, soit dit en passant, est inclus dans la boîte.

La Redmi Note 12 5G peut maintenant être acheté en Chineoù il est en vente à un prix à partir de 1199 yuansquelques 165 euros pour changer. Pour l’instant, il n’a pas été confirmé si l’appareil finira par atteindre le reste des marchés mondiaux.

