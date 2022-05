Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ : plus de puissance que jamais dans la nouvelle gamme mid-premium de Xiaomi

Partager

Xiaomi a présenté ses nouveaux paris pour le segment milieu de gamme : voici ce qu’il faut savoir sur les Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+.

la grande famille Redmi Note 11 continue de croître, cette fois avec deux nouveaux modèles présentés en Chine. Xiaomi a officialisé le nouveau Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+deux terminaux qui arrivent dans le but d’élever le niveau du segment intermédiaire du catalogue de la marque.

Les deux modèles ont été présenté en Chinemais on s’attend à ce que, plus tôt que tard, ils finissent par atterrir dans le reste des régions du monde.

Nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+.

Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+, toutes les infos

Comparatif Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ spécifications Xiaomi Redmi Remarque 11T Xiaomi Redmi Note 11T Pro Filtrer Écran ACL de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Verre Corning Gorilla 5 Écran ACL de 6,67 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

DCI-P3

Verre Corning Gorilla 5 Processeur MediaTek Dimension 1300 MediaTek Dimension 8100 RAM 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Système opératif MIUI 13 basé sur Android 12 MIUI 13 basé sur Android 12 Stockage 64/128 Go UFS 3.1 128/256/512 Go UFS 3.1 appareils photo arrière

– 64MP f/1.9

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

-2MP macro f/2.4

frontale

– 20MP f/2.4 arrière

– 64MP f/1.9

-8 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

-2MP macro f/2.4

frontale

– 20MP f/2.4 Batterie 5080 mAh avec charge rapide 67 W (chargeur 67 W inclus dans la boîte) 4400 mAh avec charge rapide 120W (chargeur 120W inclus dans la boîte) Puce Surge P1 Autres -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP53

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

-Moteur linéaire à axe Z

-Audio haute résolution -USB Type-C

-Double SIM + microSD

-Bluetooth 5.0

-NFC

-Émetteur infrarouge

-Lecteur d’empreintes digitales latéral

-Protection IP53

-Double haut-parleur stéréo

-Port casque 3,5 mm

-Moteur linéaire à axe Z

-Audio haute résolution

Les deux modèles ont une apparence similaire, avec un dos qui bénéficie d’une finition mate et légèrement incurvé sur ses côtés. Sa façade est occupée par un Écran de 6,6 pouces de diagonalequi utilise curieusement la technologie LCD, malgré le fait qu’une bonne partie des modèles de la série Redmi Note 11 ont déjà fait le saut vers AMOLED.

La Version « Pro Plus » de la famille est celui qui équipe les spécifications les plus avancées de la série, bien que les différences se réduisent à quelques aspects tels que le stockage, la mémoire RAM ou la capacité de ses batteries.

Cet appareil bénéficie d’un écran LCD entièrement plat avec une Taux de rafraîchissement de 144 hertzun processeur MediaTek Dimensity 8100, une RAM LPDDR5, un stockage UFS 3.1 et une batterie de 4400 mAh avec Charge ultra-rapide 120W. De son côté, le Redmi Note 11T Pro s’équipe d’une batterie de plus grande capacité, 5080mAhéquipé d’un système de charge pas si puissant.

Le système de caméra est dirigé par un Capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un appareil photo secondaire avec un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur complémentaire de 2 mégapixels pour les captures macro. La caméra frontale a 20 mégapixels.

Prix ​​du Xiaomi Redmi Note 11T Pro et Redmi Note 11T Pro+ et quand ils peuvent être achetés

Les deux modèles seront d’abord mis en vente en Chine, et on ne sait pas s’ils se retrouveront dans d’autres régions dans un proche avenir. S’ils le font, il n’est pas non plus confirmé s’ils le feront sous la marque Redmi, ou avec un nom différent au sein de la marque POCO comme cela s’est produit avec d’autres modèles.

Le Xiaomi Redmi Note 11T Pro sera au prix en Chine de 1699 yuans dans sa version la moins chère, environ **227 euros à changer. Le prix augmentera jusqu’à atteindre 2 099 yuans dans le cas du modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Pour sa part, le Redmi Note 11 Pro+ sera mis en vente dans un prix de 1999 yuans, autour de 269 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. l’ancienne version Hautavec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, peuvent être achetés à un prix de 2399 yuans, environ 323 euros à changer.

