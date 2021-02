Redmi K40, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus avec triple caméra arrière, affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz lancé en Chine

26 févr.2021 18:34:34 IST

Xiaomi lance ses derniers smartphones de la série Redmi K appelés Redmi K40, Redmi K40 Pro et Redmi K40 Pro + en Chine. Le Redmi K40 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 870, tandis que le Redmi K40 Pro et le Redmi K40 Pro + sont équipés du processeur haut de gamme Qualcomm Snapdragon 888. Les trois téléphones bénéficient d’un écran perforé, de trois caméras arrière et d’un dos dégradé. Outre la série Redmi K40, Xiaomi a lancé les nouveaux modèles RedmiBook Pro 14 et RedmiBook Pro 15 ainsi que les écouteurs Redmi AirDots 3 pendant l’événement.

Redmi K40

Le Redmi K40 est livré avec un écran E4 AMOLED 6,67 pouces full-HD + (1080×2 400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. L’écran présente un rapport hauteur / largeur de 20: 9, un design perforé de 2,76 mm (le plus petit au monde) et comprend un capteur d’empreintes digitales intégré.

Le téléphone est alimenté par le processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et fonctionne sur Android 11 avec MIUI 12 en haut.

Le Redmi K40 reçoit un objectif principal Sony IMX582 de 48 MP avec un appareil photo secondaire ultra grand angle de 8 MP et un objectif macro de 5 MP. Le téléphone arbore également un capteur de caméra de 20 MP à l’avant pour les selfies et les chats vidéo.

Certaines options de connectivité incluent 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6, GPS / A-GPS, Bluetooth v5.1, port USB Type-C et infrarouge (IR).

Le K40 abrite une batterie de 4520 mAh et bénéficie d’un support de charge rapide de 33 W. Le téléphone bénéficie d’une protection Corning Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière et mesure 7,8 mm d’épaisseur.

Redmi K40 Pro

Le Redmi K40 Pro obtient un écran E4 AMOLED 6,67 pouces full-HD + (1080×2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Le téléphone est alimenté par le processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 888, associé à 8 Go de RAM. Le Redmi K40 Pro est doté d’un capteur principal Sony IMX686 de 64 MP, d’une caméra secondaire ultra grand angle de 8 MP et d’un objectif macro de 5 MP. Le téléphone arbore également un capteur de caméra 20 MP à l’avant pour les selfies et les chats vidéo.

Outre le processeur, les autres spécifications restent identiques à celles du Redmi K40.

Redmi K40 Pro +

Le Redmi K40 Pro + partage également le même matériel que le Redmi K40 Pro mais dispose d’un capteur principal Samsung HM2 de 108 MP au lieu de la caméra 64 MP vue sur le Redmi K40 Pro. Les autres spécifications sont identiques à celles du modèle Redmi Pro.

Le Redmi K40 Pro + sera disponible avec seulement 12 Go de RAM et 256 Go de configuration de stockage et coûtera 3700 CNY (environ 42000 Rs). Le Redmi K40 Pro est disponible en trois configurations de 6 Go de RAM / 128 Go au prix de 2800 CNY (environ 40000 Rs), 8 Go de RAM / 128 Go au prix de 3000 CNY (environ 34000 Rs), 8 Go de RAM / 256 Go au prix de CNY 3 300 (environ Rs 37 000). Le Redmi K40 6 Go de RAM / 128 Go CNY 2000 (environ Rs 22800), 8 Go de RAM / 128 Go au prix de 2200 CNY (environ Rs 25000) et 8 Go de RAM / 256 Go au prix de 2500 CNY (environ Rs 28000).

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂