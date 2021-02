Redmi K40 et Redmi K40 Pro seront lancés en Chine aujourd’hui à 17 h IST: tout ce que vous devez savoir

25 févr.2021 16:42:29 IST

Xiaomi lancera aujourd’hui la nouvelle série Redmi K40 en Chine. Le livestream commence à 19h30 CST (vers 17h00 IST et peut être visionné sur le site officiel chinois de Xiaomi. La société devrait pour présenter deux smartphones de la société qui comprend le Redmi K40 Pro et le Redmi K40. L’événement pourrait également inclure un ordinateur portable RedmiBook Pro et des modèles de téléviseurs Redmi Max. Le directeur général Lu Weibing a publié des teasers sur Weibo qui pointent vers certaines des spécifications de la prochaine série Redmi K40.

Selon un rapport précédent, le modèle Pro de la série K40 sera alimenté par le processeur Snapdragon 888. Le téléphone devrait être équipé d’un écran OLED 120 Hz, mais les détails suggèrent que le taux d’échantillonnage tactile de l’écran pourrait être supérieur à 300 Hz, ce qui en fait l’affichage le plus rapide en termes d’échantillonnage tactile jamais vu sur un smartphone.

Le K40 sera certifié pour l’audio haute résolution et bénéficiera du support du son panoramique Dolby et est censé contenir un moteur de vibration avancé pour un meilleur retour haptique.

La société pourrait également fournir des boutons d’épaule supplémentaires, dans lesquels les utilisateurs pourront cartographier leurs fonctions en conséquence et ajuster leur position pour un confort maximal. Le téléphone accompagnerait un ventilateur qui se cliperait à l’arrière pour maintenir le chipset en marche et au frais.

Il n’y a aucune confirmation de ces fonctionnalités sur le Redmi K40 vanille. Les rapports suggèrent que le Redmi K40 Pro pourrait être alimenté par le processeur Snapdragon 888, tandis que le Redmi K40 vanille pourrait obtenir le Snapdragon 870. Les accessoires devraient fonctionner pour les deux, cependant, le retour audio / haptique sophistiqué et l’échantillonnage tactile à plus de 300 Hz La fonction tarifaire pourrait être réservée à la variante Pro.

.

