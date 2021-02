Redmi K40 et K40 Pro: le nouveau haut de gamme bon marché de Xiaomi est désormais officiel

Les nouveaux Redmi K40 et Redmi K40 Pro sont officiels, avec des fonctionnalités haut de gamme et un prix très bas.

Xiaomi a présenté ses nouveaux modèles de référence de la famille Redmi en Chine. Les Redmi K40 et Redmi K40 Pro sont désormais officiels, et une fois de plus ils arrivent à être en tête du catalogue téléphonique de la marque, basé sur des spécifications de pointe qui n’ont pas grand-chose à envier à celles du Xiaomi Mi 11.

La nouvelle famille arrive formée, initialement, par deux modèles différents. Les deux, oui, partagent des traits tels que le fait d’être basé sur un Plateforme de la série Qualcomm Snapdragon 800, ou d’avoir des écrans avec un taux de rafraîchissement élevé.

Redmi K40, le premier de la marque avec Snapdragon 870

Xiaomi Redmi K40 Caractéristiques Dimensions 163,7 x 76,4 x 7,8 mm d’épaisseur

196 grammes de poids Écran AMOLED E4 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz

Véritable tonalité Processeur Qualcomm Snapdragon 870 RAM 6/8/12 Go Système opératif MIUI 12 basé sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: 48 MP principal + 13 mégapixels ultra grand angle + 5 mégapixels télémacro

Avant: 20 MP Tambours 4520 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C, NFC, Wi-Fi 6, Dolby Atmos

Le Redmi K40 est le modèle le plus abordable de cette série. Il a un corps en verre dont l’apparence rappelle le Xiaomi Mi 11, avec un système photographique arrière qui occupe une bonne partie de l’arrière du téléphone.

Le front est occupé par un grand écran de 6,67 pouces de diagonale, basé sur la technologie AMOLED et avec une résolution Full HD +.

Son taux de rafraîchissement est 120 Hz, et le trou dans l’écran, situé dans la partie centrale supérieure du panneau.

Sous le capot de l’appareil se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 870 5G, une version encore plus puissante des Snapdragon 865 et 865+, qui maintient le modem 5G intégré et les 8 cœurs.

A ses côtés apparaissent sur la scène 8 Go de RAM LPDDR5x avec 128 Go de stockage et une batterie de Capacité de 4520 mAh prend en charge la charge rapide jusqu’à Puissance 33W.

Concernant sa section photographique, nous avons un Capteur principal de résolution 48 mégapixels, accompagné d’un capteur télémacro 5 mégapixels et un autre 13 mégapixels avec objectif ultra grand angle.

Redmi K40 Pro, la bête du catalogue Redmi pour 2021

Xiaomi Redmi K40 Pro Caractéristiques Dimensions 163,7 x 76,4 x 7,8 mm d’épaisseur

196 grammes de poids Écran AMOLED E4 6,67 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz

Véritable tonalité Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 6/8/12 Go Système opératif MIUI 12 basé sur Android 10 Espace de rangement 128/256 Go UFS 3.1 Appareils photo Arrière: 64 ou 108 MP principal + 13 mégapixels ultra grand angle + 5 mégapixels télémacro Avant: 20 MP Tambours 4520 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB Type C, NFC, Wi-Fi 6, Dolby Atmos

Avec un apparence identique à son jeune frère, le Redmi K40 Pro élève la barre dans des choses comme processeur, en incorporant un Snapdragon 888 5G, le processeur mobile le plus puissant aujourd’hui.

De même, le Technologie et capacité de mémoire RAM, aussi bien que capacité de la batterie.

De la section photographique, le principal changement que nous avons constaté est l’inclusion d’un Caméra de résolution 108 mégapixels qui agit comme le capteur principal. Ce capteur, oui, est exclusif à un modèle encore plus de pointe appelé Xiaomi Redmi K40 Pro +. La version «normale» du Redmi K40 Pro maintient un Capteur de 64 mégapixels.

Prix ​​Redmi K40

Pour l’instant, les terminaux ont été présentés en Chine. Là, ils peuvent être achetés à partir de la semaine prochaine, à un prix à partir de 278 euros pour changer pour le modèle le plus abordable de la série, le Redmi K40.

Dans le cas des Redmi K40 Pro et K40 Pro +, nous parlons de modèles qui ils partent de 350 euros pour changer.

Pour l’instant, l’entreprise il n’a pas révélé ses plans par rapport à la disponibilité mondiale des téléphones, et on ne sait pas s’ils finiront par franchir les frontières du marché chinois. Nous devrons attendre de recevoir de nouvelles nouvelles pour pouvoir résoudre les doutes.

