Redmi confirme qu’il lancera son premier jeu mobile fin avril

En début d’année, le PDG de Redmi, Lu Weibing, a confirmé que la sous-marque Xiaomi (indépendante depuis un certain temps) travaillait sur un mobile de jeu, comme le Black Shark, l’ASUS ROG ou le Lenovo Legion Phone Duel. , qui sera présenté tout au long de 2021. Aujourd’hui, enfin, on sait qu’il sera présenté fin avril.

Cela a été confirmé par Redmi dans une déclaration sur son profil Weibo. Redmi assure avoir décidé d’entrer dans la catégorie des téléphones portables pour les jeux et que « le big man sera lancé à la fin du mois ». L’entreprise déclare que aura les principales fonctionnalités matérielles et logicielles des jeux et, bien sûr, « le meilleur rapport qualité / prix ».

Très probablement: MediaTek Dimensity 1200

Comme expliqué par Redmi, l’appareil a été développé avec plusieurs chefs de produit et ingénieurs «qui aiment les jeux». Selon les mots de la société, «la plupart des mobiles de jeu sur le marché sont lourds, ont des conceptions alternatives et des prix élevés, et ont toujours été une catégorie de niche pour les joueurs geek. Ce n’est pas le type de jeu mobile que les gens veulent« .

Redmi pense que les mobiles de jeu doit être avant tout un mobile normal, c’est-à-dire qu’il sert à jouer, mais aussi comme appareil au quotidien. Cela nous amène à penser que le mobile de jeu Redmi n’aura pas un design aussi frappant que ceux que nous avons vus jusqu’à présent dans d’autres appareils qui, pour l’avoir, ont jusqu’à RVB.

Affiche officielle de Redmi à l’occasion de l’annonce de son mobile de jeu.

L’entreprise s’assure qu’elle s’est concentrée sur trois aspects: performances, affichage et contrôle, sans donner plus de détails. Il prétend également avoir développé l’appareil de jeu le plus fin du marché, c’est-à-dire que les mobiles de jeu sont normalement épais et lourds en raison des systèmes de refroidissement et de la batterie.

En ce qui concerne les composants, au début de l’année, Lu Weibing a glissé que le futur jeu Redmi monterait le processeur MediaTek Dimensity 1200, qui est l’une des principales alternatives au Snapdragon 888 avec l’Exynos 2100. Cela peut nous donner une idée de Ce à quoi on peut s’attendre en termes de puissance (il dispose d’un cœur 3 GHz et d’un GPU Mali G77) et de connectivité (depuis intègre la 5G).

Cela nous donne également un aperçu des options d’affichage, comme le MediaTek Dimensity 1200 prend en charge des fréquences de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz. Si l’un des objectifs de Redmi a été l’écran, et sachant que nous parlons d’un mobile pour les jeux, il est possible que la société ait décidé de miser sur un taux de rafraîchissement élevé, donc jusqu’à 165 Hz, elle a une marge de manœuvre. . Nous devrons attendre pour le savoir.

