Redmi 9T: Xiaomi corrige le plus gros défaut du Poco M3

Mise à jour (31 décembre 2020, 10 h 55): La vidéo mentionnée dans l’article n’est plus disponible sur YouTube, tout comme les publications Twitter associées. Cela s’applique également aux clips d’autres rédacteurs techniques. Apparemment, il y a eu des malentendus sur le moment où les vidéos du Redmi 9T pourraient être publiées. Plus bas dans notre texte, vous pouvez toujours trouver des captures d’écran de la vidéo.

Article original:

Une vidéo de déballage pour le Xiaomi Redmi 9T est apparue sur le net. L’appareil photo en particulier vaut le coup d’œil. Nous vous expliquons ce que le smartphone a à voir avec le Poco M3 peu coûteux.

Le Redmi 9T n’est pas encore officiel, mais Xiaomi semble déjà expédier les premiers appareils. La célèbre journaliste technique Myriam Joire a mis en ligne une vidéo de l’appareil sur sa chaîne YouTube, sur laquelle elle présente le smartphone – et le compare avec le Poco M3. Vous pouvez trouver le clip au-dessus de cet article.

Redmi 9T obtient un ultra grand angle

En conséquence, le Redmi 9T est essentiellement le Poco M3. Mais vous pouvez également vous attendre à de grandes améliorations. Il y a une caméra quadruple à l’arrière. L’objectif principal permet des enregistrements jusqu’à 48 MP, tandis qu’un objectif macro et un capteur de profondeur résolvent chacun avec 2 MP. Vous le savez déjà depuis le M3. Ce qui est nouveau, cependant, c’est l’objectif ultra grand angle (8 MP) qui manquait cruellement. Dans le Redmi 9T, la conception du module caméra est donc un peu différente, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous. Le look frappant Poco doit céder la place à une variante plus simple.

De nombreux parallèles avec le Poco M3

Le Redmi 9T dispose par ailleurs d’un écran LCD de 6,53 pouces qui se dissout en FHD +. La caméra selfie est intégrée dans une encoche en forme de goutte d’eau. Selon Joire, la pièce maîtresse devrait être un Snapdragon 662 de Qualcomm, qui est pris en charge par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une batterie de 6000 mAh promet une longue autonomie. D’un autre côté, vous devez vous passer du support NFC. Vous pouvez également trouver toutes les spécifications du Poco M3.

On ne sait actuellement pas quand et sur quels marchés le Redmi 9T apparaîtra. Étant donné que Xiaomi semble déjà envoyer des copies aux journalistes techniques, le smartphone devrait déjà être prêt et une sortie ne devrait pas être si loin. Janvier 2021 devrait donc être une prévision réaliste.