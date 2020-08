Redmi 9 Prime avec une batterie de 5020 mAh sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures sur Amazon

L’équipe de nouvelles de tech224 août 2020 08:25:40 IST

Redmi 9 Prime a fait ses débuts en Inde à un prix de départ de Rs 9,999. Le smartphone est livré avec une configuration de caméra arrière quad 13 MP, un chipset MediaTek Helio G80 et une batterie de 5020 mAh prenant en charge une charge rapide de 18 W.

Le smartphone sera disponible à l’achat aujourd’hui sur Amazone à 12 h.

Prix ​​et disponibilité du Redmi 9 Prime

Le Redmi 9 Prime est disponible en deux variantes: la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go est au prix de 9999 Rs et la variante de stockage 4 Go RAM + 128 Go est au prix de 11999.

Redmi 9 Prime arrive Variantes de couleurs Ocean Blue, Mint Green, Sunrise Flare et Matte Black.

Le smartphone sera mis en vente aujourd’hui à 12 heures le Amazone et Mi.com.

Spécifications du Redmi 9 Prime

Redmi 9 Prime dispose d’un écran FHD + de 6,53 pouces (1080 x 2340 pixels) et d’une couche de protection Corning Gorilla Glass 3. Il est alimenté par le processeur MediaTek Helio G80. L’écran arbore une encoche en forme de goutte d’eau en haut. Il est livré avec le mode de lecture 2.0, dispose du mode sombre à l’échelle du système.

Le téléphone est livré avec une configuration à quatre caméras (13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) et un appareil photo 8 MP à l’avant. L’application appareil photo du téléphone est livrée avec certains modes vidéo créatifs tels que le mode vidéo kaléidoscopique, l’obturateur de paume, entre autres.

Le Redmi 9 Prime est livré avec un chargeur 10 W dans la boîte, mais il prend en charge une charge rapide jusqu’à 18 W. Redmi 9 dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Le smartphone offre également une option pour étendre davantage le stockage jusqu’à 512 Go.

