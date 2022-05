Redfall : découvrez de quoi parle le nouveau jeu vidéo Xbox Series X

Annoncé pour la première fois lors de la présentation Xbox et Béthesda En 2021, le jeu vidéo »Redfall » est devenu l’un des plus attendus en raison de son thème d’apocalypse vampire. Produit par Arkane Austin Studiosles créateurs de grands jeux comme »Prey » et »Dishonored », promettent d’apporter un jeu de survie avec un grand monde ouvert et mettant l’accent sur la mécanique pour la nouvelle console exclusive Xbox série X|S et PC.

Le jeu suit l’histoire de la ville insulaire Redfall située dans le Massachusetts, où un fléau de vampires menace d’anéantir la ville en bloquant le soleil pour survivre. Un groupe de survivants doit naviguer dans le monde hostile tout en essayant d’arrêter l’apocalypse. Bien que rien d’autre ne soit connu sur le jeu pour le moment, la bande-annonce révélée lors de son annonce a accroché tous les joueurs avec son sarcasme comique, ses combats de boss épiques et les caractéristiques de jeu des quatre personnages principaux.

Qui sont les personnages jouables dans Redfall ?

Le jeu vidéo sera axé sur un mode de jeu coopératif, où les joueurs devront alterner entre quatre personnages pour garantir leur victoire. La première d’entre elles est Layla Ellison, une étudiante aux pouvoirs de télékinésie qui éliminera les hordes d’ennemis grâce à ses puissantes capacités pour faire avancer son groupe.

Les autres personnages sont Remi de la Rosa, un ingénieur de combat, et Devinder Crousley, un cryptozoologue, qui ensemble auront différents équipements spéciaux pour se défendre contre les vampires. Enfin, nous avons Jacob Boyer, un tireur d’élite militaire qui peut devenir invisible et attaquer les ennemis de loin.

De quoi parle Redfall ?

» Redfall » est un jeu de tir à la première personne qui se déroule dans la petite ville insulaire de Redfall, Massachusetts. Selon le site officiel de Redfall, les vampires ont été créés dans une expérience scientifique qui est devenue incontrôlable et évolue et se multiplie.

Les joueurs doivent non seulement naviguer sur la carte post-apocalyptique, mais aussi survivre aux vampires et à leurs adeptes du culte humain. Le jeu propose une carte du monde ouverte, encourageant les joueurs à explorer la ville de Redfall tout en en apprenant davantage sur le cadre apocalyptique dans lequel ils se trouvent. Le jeu aura un mode multijoueur, bien qu’il soit également complètement agréable en solo.

Quand est sorti Redfall ?

Le nouveau jeu vidéo a été placé sur une longue liste d’attente de titres retardés, car Bethesda a récemment annoncé que »Redfall » et »Starfield » déplaceront leur première aux premiers mois de 2023, date à laquelle ils devaient être sorti cette année. Le jeu aura probablement besoin de plus d’ajustements, de sorte que les joueurs peuvent s’attendre à une version encore plus soignée lors de son lancement. Depuis l’annonce du report, aucune date de sortie précise n’a été dévoilée.