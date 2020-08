Redémarrez et réinitialisez le bracelet d’activité

Avec un tracker de fitness comme le Fitbit Charge 3, vous avez toujours un aperçu de vos activités quotidiennes. C’est juste stupide si le portable raccroche ou ne se synchronise plus avec le smartphone. Un redémarrage est la solution évidente. Si cela ne résout pas le problème, vous pouvez réinitialiser votre Fitbit Charge 3 aux paramètres d’usine. L’article suivant explique les deux méthodes.

Fitbit Charge 3 ne répond pas – et maintenant?

Comme tout appareil fonctionnant avec un logiciel, le Fitbit Charge 3 doit également lutter de temps en temps contre des pannes totales et des bogues. “Ma Charge 3 ne se synchronise plus” est l’un des appels à l’aide les plus fréquents sur le forum Fitbit. Avec d’autres utilisateurs, le tracker ne peut soudainement plus fonctionner correctement ou l’écran reste complètement noir. Allumer le Fitbit Charge 3? Plus possible.

Dans de tels cas, il est conseillé de redémarrer d’abord l’appareil.

Fitbit Charge 3: redémarrage au poignet ou via le chargeur

Il existe deux façons de redémarrer Charge 3. Si le portable répond toujours aux pressions et aux frappes au clavier, vous pouvez facilement redémarrer le tracker sur votre poignet. Pour ce faire, activez l’affichage Charge 3 et faites glisser votre doigt vers la gauche sur l’écran de démarrage. Sélectionnez ensuite “Paramètres” dans le menu. Appuyez ensuite sur “Général” puis sur “Redémarrer”.





A lire : Universal signe un accord avec AMC qui pourrait changer l'industrie: vos films ne passeront que 17 jours au cinéma avant de passer à la VOD Étape 1: Sélectionnez “Paramètres” dans le menu.



Étape 2: Appuyez sur “Général”.



Étape 3: Appuyez sur “Redémarrer”.

Cela devient un peu plus compliqué lorsque le Fitbit Charge 3 ne répond plus aux tapotements et aux balayages. Dans ce cas, les étapes suivantes sont nécessaires pour un redémarrage:

Connectez le tracker à une source d’alimentation avec le câble de charge. Cela peut être un ordinateur ou le chargeur associé. Assurez-vous que le câble de charge s’enclenche correctement sur le tracker! Appuyez sur le bouton sur le côté du tracker et maintenez-le enfoncé pendant huit secondes. Relâchez le bouton. Si un smiley apparaît et que le tracker vibre, le redémarrage a réussi. Déconnectez le tracker du câble de charge.





Connectez le tracker à une source d’alimentation. Appuyez sur le bouton sur le côté du tracker et maintenez-le enfoncé pendant huit secondes.



Le smiley signale le redémarrage réussi.













Si rien ne fonctionne: réinitialisez Fitbit Charge 3

Si les problèmes ne disparaissent pas après le redémarrage, vous pouvez réinitialiser le tracker aux paramètres d’usine. Mais attention: contrairement à un redémarrage, dans lequel les données d’activité sont conservées sur l’appareil, toutes les données enregistrées sont supprimées lors de la réinitialisation de l’appareil. Après la réinitialisation, vous devrez configurer à nouveau votre Charge 3. La réinitialisation devrait donc être la méthode ultime de dépannage.

Au fait: La réinitialisation est également recommandée si vous souhaitez vendre votre tracker ou le donner à quelqu’un d’autre.

Et voici comment cela fonctionne: pour supprimer toutes les données utilisateur, activez l’affichage de votre tracker et faites glisser votre doigt vers la gauche sur l’écran de démarrage. Sélectionnez “Paramètres” dans le menu. Appuyez ensuite sur le sous-élément “Général” et sélectionnez “Supprimer les données utilisateur”. Après la réinitialisation, le tracker doit être à nouveau configuré.





Étape 1: Sélectionnez “Paramètres” dans le menu.



Étape 2: Appuyez sur “Général”.



Étape 3: Sélectionnez «Supprimer les données utilisateur».

Résumé