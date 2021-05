Redémarrer Leprechaun avec Warwick Davis est un must, Darren Lynn Bousman a des plans [Exclusive]

Darren Lynn Bousman, le réalisateur le plus connu pour avoir réalisé quatre entrées dans le Vu franchise, y compris la dernière entrée Spirale: du livre de Saw, a été très clair au fil des ans qu’il voulait essayer de Lutin. Appelez cela un redémarrage, appelez-le comme vous voulez, mais Bousman veut voir Warwick Davis revenir dans le rôle, donner au tueur une machine à remonter le temps et le ramener dans le vieil ouest.

J’ai récemment eu la chance de parler avec Darren Lynn Bousman en l’honneur de la sortie de Spirale. Au cours de notre conversation, je lui ai demandé pourquoi il était si déterminé à faire en sorte que ce redémarrage de Leprechaun se produise, et pourquoi il était si confiant qu’il était le bon gars, avec la bonne prise pour le travail. Pour lui, il s’agit de faire un film d’horreur amusant. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Voici ce que j’aime dans la franchise Leprechaun. Ils sont ridicules. Ils sont amusants. Ils sont violents. C’est un film d’horreur pop-corn parfait. Il n’essaie pas d’être ultra-sérieux. Il n’essaie pas d’être super-effrayant. C’est juste un moment amusant. Je pense que ces types de films qui sont simplement amusants me manquent. Bien que j’adore les héréditaires et les midsommars, La sorcière. Ce sont mes types de films préférés. Ils ne sont pas amusants. Votre trou du cul est décroché, vous transpirez dans le film. Je veux ces films comme les destinations finales, où vous vous défoncez au théâtre, vous riez, et je pense que Leprechaun incarne en quelque sorte cela. Je pense que plus ils sont allés sur, ils sont devenus plus ridicules. J’adore ça. J’adore le fait qu’ils enverraient Leprechaun au capot, puis de nouveau au capot! Encore une fois! Et puis dans l’espace! «

Warwick Davis joué le personnage principal dans le premier Lutin film, sorti en 1993, et repris le rôle cinq fois, jusqu’en 2003 Leprechaun: Back 2 tha Hood. Mais avec les 2014 Leprechaun: Origines, c’est Dylan Postl, alias Hornswoggle, qui a repris le flambeau. Pour 2018 Leprechaun revient, c’était Linden Porco dans le rôle. Mais pour Darren Lynn Bousman, faire revenir Warwick Davis est un point de friction.

« Je veux vraiment que Leprechaun ait une machine à remonter le temps et démarre une toute nouvelle franchise. Je veux l’envoyer à la ruée vers l’or du Colorado. Il va remonter le temps jusqu’à la ruée vers l’or du Colorado, et des singeries vont s’ensuivre. Je ne ferai que le faire. avec Warwick Davis, et je vais faire en sorte que cela se produise. Je vais le faire exister. J’ai voulu chaque film que j’ai voulu faire, que ce soit un opéra rock étrange ou d’aller au Japon pour faire une série télévisée. Je » J’ai voulu que la merde existe. Je ferai un retour de Warwick Davis à Leprechaun. J’adore A Nightmare on Elm Street, mais je n’aime pas le Jackie Earle Haley Nightmare on Elm Street parce que Robert Englund est mon Freddy Krueger. Warwick Davis est mon Leprechaun. C’est tout ce que je dis. Je vais y arriver. «

Le cinéaste a été très clair pendant un certain temps sur la prémisse de base de ramener l’icône de l’horreur à la ruée vers l’or. Il est important de noter que Lionsgate contrôle le Lutin franchise, et ils distribuent également le Vu films. Pour ce que ça vaut, Darren Lynn Bousman leur a fait beaucoup d’argent en réalisant Saw II, Saw III, Saw IV et maintenant Spirale.

Pourquoi, précisément, le studio ne lui laissera pas une fissure, reste à voir. Il semble qu’il n’y ait rien à perdre et potentiellement une franchise remaniée à gagner. Mais on ne sait pas à quoi servent les plans Lutin à ce stade, le cas échéant. Peut-être le plus important en ce qui concerne cette idée particulière, à savoir si Warwick Davis serait ou non disposé à revenir. En attendant, vous pouvez vérifier Spirale: du livre de Saw, qui est maintenant dans les salles de Lionsgate.

Sujets: Leprechaun