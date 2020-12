Redémarrage iCarly confirmé avec les acteurs d’origine

Les membres de la distribution d’origine Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress reviendront tous pour reprendre leurs rôles.

iCarly stans, ça se passe – une renaissance de la série bien-aimée Nickelodeon en préparation avec les acteurs d’origine.

Tel que rapporté par TVLine, le nouveau service de streaming Paramount + (qui est actuellement connu sous le nom de CBS All Access) a ordonné une relance de iCarly.

La renaissance serait un redémarrage « adulte », avec Miranda Cosgrove de retour dans le rôle de Carly Shay, Nathan Kress de retour dans le rôle de Freddie Benson et Jerry Trainor de retour dans le rôle de Spencer Shay. (Expéditeurs Carly et Freddie, préparez-vous!)

LIRE LA SUITE: Drake Bell dit qu’un redémarrage de Drake & Josh est en cours



Le redémarrage d’iCarly a lieu officiellement à Paramount +. Image: Nickelodeon

iCarly À l’origine, elle s’est déroulée de 2007 à 2012, la série se terminant lorsque Carly a déménagé en Italie avec son père.

Aucun autre détail sur la renaissance n’a encore été révélé et rien n’a été mentionné sur le fait que Jennette McCurdy ou Noah Munck reviendra ou non en tant que Sam ou Gibby.

Croisons les doigts, nous finissons par voir tous nos préférés iCarly personnages de retour en action! (Y compris One Direction pour évident les raisons…)

iCarly rejoint maintenant les rangs de toutes les autres émissions Nickelodeon et Disney Channel qui sont relancées sur les services de streaming. Plus récemment, Jamie Lynn Spears et le casting de Zoey 101 a révélé qu’ils travaillaient à donner vie à une version mature de la série.

Ailleurs, Drake Bell a taquiné un Drake et Josh renaissance, Selena Gomez et David Henrie sont partis pour un Assistants comeback et Hilary Duff’s Lizzie McGuire le redémarrage est toujours en attente. Miley, nous n’attendons que toi et Hannah!

En attendant … SPAGHETTI TACOS POUR TOUS!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂