Redémarrage du film Resident Evil retardé: nouvelle date de cinéma uniquement à la fin de l’année

Capcom a annoncé un redémarrage du film pour la populaire série de survie d’horreur Resident Evil sur – pour coïncider avec le 25e anniversaire de la franchise. Maintenant, les fans doivent rester un peu plus longtemps Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City attendez: le film devait initialement sortir début septembre, mais Sony a maintenant repoussé la date de sortie de près de deux mois: La nouvelle date de sortie en salles est le 24 novembre.

De quoi parle Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

Le prochain film « Resident Evil: Bienvenue à Racoon City«N’a rien de commun avec la série de films en six épisodes du réalisateur Paul WS Anderson. Au contraire: les deux cinéastes, le réalisateur et auteur Johannes Roberts et le producteur Robert Kulzer ont promis aux fans à l’avance qu’ils proposeraient leur adaptation cinématographique. strictement basé sur le modèle d’horreur de survie de Capcom – y compris cela Réunion de lieux et de personnages familiers des jeux.

L’histoire est basée sur les deux premiers jeux Resident Evil et R.esident evil 2 et commence dans « Une nuit fatidique à Raccoon City ». En plus de Raccoon City, les fans peuvent s’attendre à d’autres lieux emblématiques connus des jeux tels que le département de police de Raccoon City ou le manoir. Surtout, le film veut se concentrer sur l’atmosphère sombre et le décor d’horreur des jeux. Par exemple, Johannes Roberts a annoncé un siège au poste de police dans le film, alors qu’une partie du film était dans le « Putain de flippant » Manor joue là où l’horreur a commencé:

«Avec ce film, nous voulons vraiment revenir à l’original, aux deux premiers jeux, pour recréer l’horreur que j’ai ressentie quand j’étais moi-même [die ersten beiden Games] joué la première fois. Après des dizaines de jeux, six films d’action réelle et des centaines de pages de fan-fiction, nous nous sommes sentis obligés de revenir en 1998 pour révéler les secrets cachés derrière les murs du Spencer Estate et de Raccoon City. «

Retrouvailles avec Claire Redfield et Leon S. Kennedy

Un line-up pour « Resident Evil: Welcome to Racoon City » a déjà été déterminé. Il y a donc des retrouvailles avec de nombreux personnages bien connus de la série de jeux:

Claire Redfield – joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner »)

– joué par Kaya Scodelario (« Maze Runner ») Léon S. Kennedy – joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap »)

– joué par Avan Jogia (« Zombieland: Double Tap ») Jill Valentine – joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp »)

– joué par Hannah John-Kamen (« Ant-Man and the Wasp ») Chris Redfield – joué par Robbie Amell (« Upload »)

– joué par Robbie Amell (« Upload ») Albert Wesker – joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy »)

– joué par Tom Hopper (« The Umbrella Academy ») William Birkin – joué par Neal McDonough (« Yellowstone »)

À la 25e anniversaire de la franchise annonce Capcom Resident Evil 8 le dernier titre de la série de jeux vidéo, sorti le 7 mai pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X ainsi que pour PC via Steam.

Il existe également une série animée Netflix appelée Resident Evil: Ténèbres infiniesqui devrait être lancé dans le courant de l’année. Une date de sortie exacte sera annoncée. En termes de contenu, le film représente également un lien direct avec la série de jeux et traite des deux personnages bien connus et populaires, Claire Redfield et Leon S. Kennedy, en fonction des événements. R.esident evil 2.