Reddit, une plate-forme communautaire en ligne acquiert la plate-forme de médias sociaux de création de vidéos courtes Dubsmash

16 déc.2020

Reddit, une plate-forme communautaire en ligne pour la conversation et les relations humaines, a acquis l’application vidéo courte Dubsmash. Les détails financiers de l’opération n’ont pas encore été divulgués. Dubsmash apportera deux atouts clés à Reddit. Premièrement, la mission de Dubsmash est unique parmi les plates-formes sociales et est alignée sur la propre mission de Reddit d’apporter une communauté et d’appartenir à tout le monde dans le monde. Tout comme Reddit est un endroit pour du contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs sur Internet, Dubsmash fournit une plate-forme accueillante pour les créateurs et les utilisateurs sous-représentés dans les médias sociaux. Deuxièmement, nous intégrerons les outils de création vidéo innovants de Dubsmash dans Reddit, ce qui permettra aux propres créateurs de Reddit de s’exprimer de manière originale et authentique qui est endémique à nos communautés, a écrit Reddit dans un article de blog.

«Reddit et Dubsmash partagent un profond respect pour la manière dont les communautés se rassemblent», a déclaré Steve Huffman, PDG de Reddit. «Dubsmash élève les créateurs sous-représentés, tandis que Reddit favorise un sentiment de communauté et d’appartenance à travers des milliers de sujets et de passions différents. Il est clair que nos missions sont étroitement alignées et que nos plates-formes axées sur la communauté peuvent coexister et se développer à mesure que nous apprenons les uns des autres.

«Au cours de nos années de création de Dubsmash, nous avons appris comment la vidéo peut stimuler la créativité, débloquer des interactions et approfondir les connexions au sein des communautés», a déclaré Suchit Dash, directeur de Dubsmash. «Nous voulons continuer notre voyage pour offrir les meilleurs produits vidéo de leur catégorie à nos utilisateurs, et maintenant aux utilisateurs de Reddit. Nous croyons en l’idée de connecter les créateurs autour d’intérêts et de sujets, ce que Reddit a mis au point, dans notre communauté Dubsmash en pleine croissance. »

Le travail d’équipe est à l’origine d’un travail de rêves! Nous sommes ravis de partager notre acquisition de plateforme vidéo @Dubsmash. Reddit est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de leurs sujets préférés et la vidéo fait partie intégrante de ce discours. Voici comment nous travaillerons ensemble.👇 https://t.co/Oq6NuEnYHt – Reddit (@reddit) 14 décembre 2020

