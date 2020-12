«  Red Table Talk  »: Jada Pinkett Smith révèle que Willow Smith était «  tellement contrariée  » avec elle et qu’elle le fera après avoir appris la vérité sur le père Noël

Jada Pinkett Smith et Willow Smith sont peut-être ouverts et honnêtes l’un envers l’autre de nos jours, mais au début, il y avait une chose majeure que l’acteur cachait à sa fille, qui est finalement revenue la mordre.

Lors d’un épisode de l’édition 2018 de Discussion sur la table rouge, Pinkett Smith a parlé de sa période préférée de l’année: Noël. En plus de jaillir des traditions de vacances de sa famille et de partager ce qu’elle aime le plus de la saison des fêtes, la mère de deux enfants a également renversé les haricots lorsqu’elle a avoué la vérité sur le père Noël à Willow, qui était assez bouleversée par la révélation, à dire le moins.

Willow Smith et Jada Pinkett Smith | Dominique Charriau / WireImage

Selon Jada Pinkett Smith, Willow a cru au Père Noël «pendant très longtemps»

Il arrive un moment redouté dans la vie de chaque parent où ils doivent avoir «cette» conversation avec leurs enfants. Non, pas celui sur les oiseaux et les abeilles. Nous parlons de la discussion autour du Père Noël.

Au cours des premières années de la vie de chaque enfant, leurs parents les font croire en ol St. Nick, l’homme joyeux en costume rouge qui glisse dans les cheminées et offre des cadeaux à chaque petite fille et garçon.

Bien que les enfants croient généralement fermement au Père Noël pendant une grande partie de leur enfance, ils finissent par apprendre la vérité sur le père de Noël. Alors que certains enfants acceptent le fait que le Père Noël n’est pas réel, d’autres ont du mal à accepter la vérité, et selon Pinkett Smith, Willow Smith était l’un de ces enfants.

Lors d’un épisode spécial 2018 de la série Facebook Watch Discussion sur la table rouge, intitulé «Noël avec les Smith», le Voyage de filles La star a révélé que Willow était très en colère contre elle et Will Smith après avoir découvert la vérité sur l’homme au grand costume rouge.

Jada Pinkett Smith et Willow Smith | Donna Ward / Getty Images

«Willow a eu raison de moi, elle était comme, ‘La pire parentalité de tous les temps. Je ne peux pas croire que tu m’as fait croire qu’il y avait un père Noël et qu’il n’y en a pas », a déclaré Pinkett Smith en riant. «Elle était tellement bouleversée quand elle a découvert qu’il n’y avait pas de père Noël et qu’elle était plus âgée. Je ne dévoilerai pas son âge.

« Non, je ne l’étais pas! » Willow répliqua. «J’étais très jeune, pour tout le monde qui regardait, puis j’ai consacré ma vie à la science.»

Le mensonge de Jada Pinkett Smith n’a pas ruiné Noël pour Willow Smith

Bien que Pinkett Smith l’ait fait croire à tous les types de mythes de Noël, il semble que Willow ait depuis pardonné à sa mère de lui avoir menti il ​​y a toutes ces années.

Bien que la vérité lui ait été difficile à accepter, la chanteuse de «Whip My Hair» participe toujours aux fêtes de fin d’année de sa famille, même si ses parents vont un peu trop loin avec leurs activités de Noël.

En 2018, Willow et ses frères, Jaden et Trey, se sont habillés avec des vêtements sur le thème des vacances avec les parents pour prendre ensemble une photo de famille ressemblant à une carte de Noël.

L’année suivante, la chanteuse a rejoint son célèbre père pour un duo de karaoké de Noël, dont Pinkett Smith a partagé une vidéo sur son histoire Instagram.

Donc, même si Willow était bouleversée que ses parents aient renversé les haricots sur le Père Noël, il est clair qu’elle apprécie toujours la saison des vacances, surtout quand elle peut la passer avec ses proches.