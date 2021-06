Red Table Talk de Kevin Hart souligne l’impact des erreurs des parents sur leurs enfants

Au cours du week-end de la fête des pères, Kevin Hart est apparu dans l’émission Red Table Talk de Jada Pinkett-Smith aux côtés de Will Smith.

Au cours de l’épisode, Hart et Smith ont discuté de leur rôle de père, de leur enfance avec leurs pères, des familles recomposées et des conversations difficiles qu’ils ont eues avec leurs enfants.

Hart a abordé ses précédents tweets homophobes qui avaient fait surface avant les Oscars 2019, ainsi que son scandale de 2017 où il avait trompé sa femme alors enceinte, Eniko Hart.

Le comédien et acteur a également révélé les détails d’une conversation qu’il a eue avec sa fille, Heaven, qui ne ressemblait à aucune autre.

Une déclaration particulière qu’il a faite a vraiment résonné avec moi.

« Vous ne réalisez pas l’impact que vos erreurs peuvent vraiment avoir. Lorsque les enfants s’impliquent, c’est un sentiment différent, c’est une émotion différente », a déclaré Hart.

Entendre Kevin Hart parler de l’impact de ses actions sur ses enfants lors de son Red Table Talk m’a fait penser à mon propre père.

Les deux hommes sont des exemples de ce qui se passe lorsque les parents ne réalisent pas à quel point leurs erreurs peuvent affecter leurs enfants.

J’ai toujours été la petite fille à papa. J’ai adoré l’odeur de son savon Irish Spring et j’ai adoré porter ses t-shirts surdimensionnés.

Je savais à un jeune âge que ma mère et mon père n’avaient pas la meilleure relation, mais ils ont toujours rappelé à mes frères et sœurs et moi combien ils nous aimaient.

En grandissant, je me souviens avoir entendu mes parents se battre et se disputer. Mon père était violent envers ma mère. Parfois, il était tard dans la nuit quand ils pensaient que je dormais, mais j’étais bien éveillé.

Entendre crier et se battre peut être effrayant quand on est enfant. Je ne savais pas que cela m’affecterait en tant qu’adulte… jusqu’à ce que je me retrouve à conduire chez mon père à minuit pour avoir un tête-à-tête avec lui.

J’avais 19 ans à l’époque et je vivais avec mon petit-ami d’alors et sa famille. La mère de mon petit ami était impliquée dans un mariage abusif et, pour la plupart, je ne me suis pas impliqué dans leur drame.

Chaque fois qu’ils se disputaient et commençaient à se battre, mon cœur battait la chamade, je devenais anxieux et j’avais peur. Je ne savais pas quoi faire.

Je n’aurais pas dû avoir peur – ce n’était pas mon argument ou mon combat, donc aucun mal physique ne serait venu contre moi, n’est-ce pas ? Pourtant, j’étais vraiment effrayé et anxieux.

Une nuit, ils ont eu une très mauvaise dispute et mon petit ami, comme d’habitude, s’est impliqué. Finalement, une dispute a éclaté entre mon petit ami et son beau-père.

Étant la petite amie, j’étais coupable par association et j’ai également été victime de ses agressions verbales. Je ne me souviens pas de tous les détails ou de tout ce qui a été dit, mais je me souviens de ce que je ressentais.

J’avais l’impression que quelque chose était coincé dans ma gorge, comme si j’étais cette petite fille impuissante. J’ai emballé toutes mes affaires et je suis parti.

Alors que je conduisais jusqu’à la maison de mon père, je ne savais pas ce que j’allais lui dire quand je le voyais. Comment justifiez-vous de vous présenter chez votre père à l’improviste au milieu de la nuit ?

Quand je me suis présenté avec mon petit ami, mon père était étrangement confus. La dernière fois qu’un de ses enfants s’est présenté à l’improviste, c’était pour lui dire qu’ils étaient enceintes.

Je n’étais pas enceinte, mais j’avais quelques petites choses que je voulais enlever de ma poitrine. Je devais mettre mon pantalon de grande fille et avoir cette conversation bien méritée.

Je ne savais pas comment démarrer la conversation ; c’était comme s’il y avait une énorme boule dans ma gorge que je ne pouvais pas bouger.

Comme tous les parents lorsqu’ils voient leurs enfants pleurer, ils commencent à poser des questions et à dresser une liste de possibilités pour expliquer pourquoi.

Devoir lui expliquer que voir les parents de mon petit ami se disputer et se battre a provoqué un traumatisme de mon enfance a été l’une des conversations les plus difficiles que j’ai jamais eu à avoir.

Mon père avait l’air complètement pris au dépourvu.

« Je ne pensais pas que vous vous en souveniez, et encore moins que vous ressentiez cela, » dit-il.

Mon père n’avait aucune idée que j’avais été affecté par ses actions il y a bien plus de 15 ans, mais je l’étais.

Enlever ça de ma poitrine était un poids enlevé de mes épaules. Je faisais enfin face à certains des traumatismes de mon enfance – et je me sentais bien.

Il est important d’avoir ces conversations difficiles avec vos parents, même si ces conversations vous mettent mal à l’aise et même si vous ne pensez pas que les choses de votre enfance vous affecteront en tant qu’adulte. Il y a toujours une possibilité que ce soit le cas.

Entendre mon père s’excuser a renforcé notre relation, mais je n’aurais jamais pensé que je serais anxieux d’entendre des couples crier et se disputer.

Il sert de rappel important aux parents : vos actions peuvent (et affecteront) vos enfants.

La’Shawnté Burgess est un écrivain indépendant qui se concentre sur des sujets liés à la famille, aux relations et au divertissement.