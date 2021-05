« Red Sonja » signe Hannah John-Kamen en tant que responsable

Après un long développement du projet, l’adaptation cinématographique de « Red Sonja » a finalement trouvé son protagoniste avec la signature de l’actrice Hannah John-Kamen, dont beaucoup se souviendront pour son rôle antagoniste dans « Ant -Man and the Guêpe « .

Le film sera basé sur la série de « magie et épées » publiée par Marvel Comics créée par Ray Thomas et Barry Windsor Smith, avec Joey Soloway, qui réalisera avec un scénario écrit avec Tasha Huo, showrunner de la prochaine série animée de ‘ Tomb Rider ‘sur Netflix.

« Hannah est une actrice très talentueuse que nous suivons depuis des années et elle EST Red Sonja », a déclaré Soloway dans un communiqué au Hollywood Reporter. «Sa gamme, sa sensibilité et sa force sont toutes les qualités que nous recherchions et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de nous lancer dans ce voyage ensemble.

Suite à sa participation au film MCU en tant qu’Ava Starr / Ghost, John-Kamen avait des crédits en tant que personnage principal dans la série Peacock ‘Brave New World’, ainsi que des rôles mixtes dans « The Stranger », « Ready Player. One » et le récent «Resident Evil: Welcome to Racoon City».

« Red Sonja » a été conçu par Thomas et Windsor Smith alors qu’ils travaillaient tous les deux sur la série Marvel Comics « Conan the Barbarian » dans les années 1970, étant un amalgame de personnages du travail de Robert E. Howard, créateur de l’univers dans That qui est basé sur la série, devenant un favori des lecteurs, avec son propre spin-off.

Bien que Marvel Comics continue de publier « Conan the Barbarian » (après avoir récupéré les droits sur le personnage de Dark Horse Comics), « Red Sonja » a sa propre série d’aventures imprimée chez Dynamite Entertainment.

« Red Sonja » est sorti pour la première fois sur grand écran en 1985 sous la direction de Richard Fleischer. Dans le style des vieux contes de magie et d’épées, on nous présente une histoire mettant en vedette Brigitte Nielsen et Arnold Schwarzenegger dans laquelle une jeune guerrière cherche à se venger de la reine maléfique qui a massacré sa famille.