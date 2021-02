Red Sonja Reboot permet à Tomb Raider Showrunner de Netflix d’écrire le script

Après de nombreuses secousses dans les coulisses du remake de Sonja rouge, l’aventure fantastique vient de trouver son nouvel écrivain. Par Le journaliste hollywoodien, Millennium Media a fait appel à Tasha Huo, qui présente un prochain film d’animation Tomb Raider série pour Netflix, pour écrire le Sonja rouge scénario du réalisateur Joey Soloway (Transparent). Millennium pré-vendra le film au marché du film européen de la semaine prochaine et le casting devrait commencer tout de suite.

« J’ai aimé Sonja rouge pour toujours et je me sens tellement honoré de l’aider à guider son histoire et à commencer ce voyage cinématographique », a déclaré Soloway dans un communiqué. . C’est une ancienne héroïne avec une vocation épique, et traduire cela à l’écran est un rêve devenu réalité pour moi en tant que cinéaste. J’ai hâte de collaborer avec Tasha sur cette vision. «

Le co-président de Millennium, Jonathan Younger, a ajouté: « Nous sommes très heureux de présenter Red Sonja sur le marché et dans le monde. Cela a pris du temps. Avoir Joey Soloway à la tête de cette franchise d’icônes féministes est la recette parfaite pour une aventure magique, qui est exactement ce dont le monde a besoin aujourd’hui. «

Le Sonja rouge film est en préparation chez Millennium depuis de nombreuses années. X Men Le réalisateur Bryan Singer a été attaché à la réalisation à un moment donné, mais le cinéaste a été exclu du projet à la suite d’allégations d’abus sexuels. Il a été rapporté plus tard en 2019 que Soloway avait embarqué dans le projet pour écrire et réaliser, bien que Huo soit intervenu depuis pour gérer le scénario en collaboration avec Soloway.

Mark Canton (300) et Courtney Solomon (Après) produira Sonja rouge aux côtés de Christa Campbell et Lati Grobman pour Campbell Grobman Films et Andrea Sperling pour Topple. Représentant Millennium, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein, Yunger, Les Weldon, Joe Gatta et Tanner Mobley produisent également. Avi Lerner, Boaz Davidson et Trevor short sont en train de produire pour Millennium avec Dorothy Canton et Luke Lieberman.

Avec Sonja rouge, Huo est attaché à une animation Tomb Raider série en développement chez Netflix. Son travail avec le streamer comprend également l’écriture pour The Witcher: Origine du sang, une préquelle animée à venir de la série à succès Netflix Le sorceleur avec Henry Cavill. Aucun de ces projets n’a encore reçu de date de sortie officielle. Pendant ce temps, Soloway est connu pour la création, l’écriture et la production exécutive de la série Amazon Transparent, remportant deux Emmy Awards dans la foulée.

Sonja rouge a été précédemment adapté dans un film par le réalisateur Richard Fleischer en 1985. Le film mettait en vedette Brigitte Nielsen et mettait en vedette Arnold Schwarzenegger. Bien que ce soit une bombe au box-office, ce n’était pas sans charme et a développé un peu un culte. Il y avait eu des tentatives pendant de nombreuses années pour faire décoller une nouvelle adaptation cinématographique, avec Robert Rodriguez attaché tôt avant que Bryan Singer ne signe. Cela a été un processus de production tumultueux, mais avec un nouveau scénariste et réalisateur fermement à bord, le projet semble enfin se concrétiser. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

