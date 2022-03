Red Sonja Reboot aurait perdu Hannah John-Kamen en tant que responsable

Le prochain Sonja Rouge le redémarrage de Millennium Films aurait perdu son étoile principale, car Ant-Man et la Guêpe l’actrice Hannah John-Kamen quitte le projet. Alors que la star de Marvel a assuré aux fans que le Sonja Rouge Le film était encore en développement aussi récemment que l’année dernière, un nouveau rapport de The Illuminerdi affirme que John-Kamen a maintenant abandonné.

« Malheureusement, nos sources disent qu’Hannah John-Kamen est tombée du film et l’équipe de production cherche à recruter une nouvelle actrice pour le rôle principal de Red Sonja », indique le rapport. Un casting a maintenant commencé, avec une production « ouverte à tous de n’importe où, et idéalement, elle mesure 5′ 8 » ou plus. Mais l’aspect le plus important pour le rôle est la capacité d’effectuer des séquences d’action, car l’action est cruciale pour le rôle.

Pour ajouter d’autres mauvaises nouvelles pour Sonja Rougele rapport poursuit en affirmant que le film a également perdu Joey Soloway en tant que réalisateur, la remplaçant rapidement par Salomon Kane et Voyou cinéaste MJ Bassett. Si cela est effectivement vrai, cela ferait de Bassett le troisième réalisateur à intervenir pour diriger une nouvelle prise de vue en direct sur le Sonja Rouge personnage. Bien sûr, rien de tout cela n’a encore été confirmé officiellement, mais avec Sonja Rouge étant en développement depuis si longtemps, il ne serait pas inhabituel que certains membres de la distribution et de l’équipe abandonnent le film au profit d’autres projets.

Red Sonja redémarrera le personnage de Conan le barbare





Créé par l’écrivain Roy Thomas et l’artiste Barry Windsor-Smith pour Marvel Comics en 1973, et partiellement basé sur le personnage de Robert E. Howard, Red Sonya de Rogatino, Sonja Rouge est une bretteuse qui est apparue pour la première fois dans Marvel’s Conan le Barbare. Le personnage subit une histoire tragique lorsqu’un groupe de mercenaires tue sa famille et incendie leur maison. Sonja tente de se défendre mais ne peut pas soulever l’épée de son frère. Son cri de vengeance est bientôt exaucé par la déesse rouge Scáthach qui l’imprègne d’une force et de compétences de combat incroyables.

Après avoir langui dans l’enfer du développement pendant des années, le Sonja Rouge le redémarrage a finalement gagné du terrain l’année dernière. Sonja Rouge L’écrivain de bandes dessinées Gail Simone est impliqué dans le redémarrage, le projet ayant depuis été comparé à des goûts des deux Dead Pool et Le Chevalier Noir.

Sonja Rouge a également ajouté Thor : Amour et tonnerre star Jaimie Alexander à la procédure, l’actrice elle-même révélant qu’elle avait rejoint le film en juin de l’année dernière. Alors qu’il était supposé qu’elle pourrait jouer un personnage méchant, la star de Thor pourrait-elle plutôt être déplacée dans le rôle principal maintenant qu’Hannah John-Kamen aurait abandonné?

Si Sonja Rouge a subi un tel assaut de revers dans les coulisses, le studio sera impatient de trouver des remplaçants rapidement, car la production sur Sonja Rouge devrait commencer en mai de cette année. Donc, avec Hannah John-Kamen qui tire sa révérence, qui aimeriez-vous voir dans le rôle principal du Sonja Rouge redémarrer ?





