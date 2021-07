Red Sky : Y aura-t-il de nouveaux personnages dans la saison 2 ?

On se rapproche de la deuxième saison de Sky Rojo ! C’est l’une des sorties les plus attendues de ce mois sur le service de streaming Netflix, après le succès de la première partie. Le programme créé par Álex PINa, le même créateur de Le vol d’argent, aura de nouveaux épisodes et vous devez prendre en compte tous les détails avant de les regarder. De nouveaux acteurs arrivent-ils ?

« C’est une série d’action, d’humour noir et d’adrénaline des créateurs de La casa de papel. Coral, Wendy et Gina partent en vol à la recherche de leur liberté alors qu’ils sont poursuivis par Moisés et Christian, les hommes de main de Roméo, le proxénète et propriétaire du Club Las Novias. Ensemble, ils entameront une carrière désespérée dans laquelle ils feront face à toutes sortes de dangers et dont le seul objectif sera de rester en vie cinq minutes de plus « dit le synopsis du premier opus.

Le premier lot de chapitres a laissé plusieurs fins ouvertes et nous devons en savoir plus sur ce qui s’est passé: Gina vous êtes enceinte et ne savez pas quoi faire, Wendy se fait tirer dessus et corail relancer Roméo, dont le cœur a été paralysé par une overdose. Moïse il se retrouve enseveli dans sa voiture sous des tonnes de sable et Christian il part désespérément à la recherche de son frère.

+ Y aura-t-il de nouveaux personnages ?

Le casting principal qui a captivé le public est composé de Lali Esposito (Wendy), Véronique Sanchez (Corail) et Yany Prado (Gina). Du côté des méchants ils suivront Asier Etxeandia (Roméo), Miguel Ange Silvestre (Moïse) et Enric Auquer (Christian). Aucun ajout n’a été annoncé pour le moment, mais les scénaristes peuvent surprendre les téléspectateurs et de nouveaux membres ne doivent pas être exclus.







Si vous avez aimé la première partie et attendez les nouveaux épisodes, Vous pouvez profiter de la deuxième saison de Sky Rojo à partir du 23 juillet sur la plateforme Netflix, où il aura son lancement officiel dans le monde entier. Au total nous aurons huit épisodes d’environ 25 minutes, approximativement, comme ceux qui sont arrivés en mars.