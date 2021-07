Red Sky est de retour ! Les premières réactions après la première sur Netflix

Les aventures de Wendy, Corail Oui Gina! Sky Rojo est revenu sur l’écran de Netflix avec une deuxième saison qui a suscité beaucoup d’attentes quant au succès de la première. La série espagnole est arrivée avec huit nouveaux épisodes pleins d’action et d’adrénaline. Le lancement déjà généré les premières réactions sur les réseaux sociaux et il y avait aussi des mèmes. Découvrez les meilleurs !

« Coral, Wendy et Gina reviendront plus unies que jamais. Les rôles vont changer et, désormais, les chasseurs vont devenir des proies : les filles cherchent à se venger à tout prix. Roméo, Moisés et Christian continuent d’essayer de les attraper, mais contrairement à eux, ils commencent à avoir des différences et leur loyauté commence à souffrir « , est le synopsis officiel des nouveaux chapitres qui ont été publiés ce 23 juillet.







Le programme se caractérise par une distribution multiculturelle et des personnalités importantes. L’un d’eux est Lali Esposito, qui a millions de followers en Amérique latine et surtout en Argentine, d’où vient-elle. Son fandom a célébré l’arrivée de Sky Rojo 2 et a fait la tendance de l’actrice.

De plus, les ennemis de la série sont également apparus et il y a eu une curieuse interaction sur Twitter. Journaliste sportif Julio Maldonado (Maldini) a recommandé le spectacle et l’a classé comme « super série ». Un utilisateur a répondu qu’il préférait regarder un match de football entre les équipes nationales de Mozambique-Madagascar et le journaliste a répondu avec une vidéo de cette réunion qu’il avait dans ses célèbres archives.

Quant à la deuxième saison, les fans ont de nouveau souligné les vêtements et la mise en scène réalisés par Vancouver Media. Les emplacements sont revenus à une tendance parmi les commentaires. De plus, la musique était un autre des aspects mis en évidence par les spectateurs.

Les meilleurs mèmes après la première de la deuxième saison de Sky Rojo sur Netflix