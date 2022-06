Red Queen : voici ce que l’on sait de la série Prime Video

VIDÉO PRINCIPALE

La série mettra en vedette une actrice de Riot Police et un acteur de La Casa de Papel. Il s’agit de l’adaptation de la trilogie de Juan Gómez-Jurado.

© Prime VidéoRed Queen a déjà des protagonistes pour son adaptation à l’écran.

Si vous vous considérez comme un bibliophile, vous devez attendre avec impatience la prochaine grande version de Première vidéo. Nous parlons de la reine Rougela nouvelle série originale basée sur les romans de Juan Gomez-Jurado qui avance avec son adaptation à l’écran après avoir vendu des milliers d’exemplaires à travers le monde. Comme mentionné par la plateforme de streaming elle-même, la production progresse rapidement. Pour cela, ici on passe en revue tout ce qu’on sait !

Prime Video a démontré son intérêt manifeste pour les adaptations littéraires : en 2021, il l’a fait avec la série La roue du temps -en adaptant la saga de Robert Jordan- et en 2022, il le fera avec Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, reprenant le phénomène de JRR Tolkien. Mais maintenant, ils sont prêts pour une nouvelle franchise : reine Rouge. Ce livre à succès eut ses deux suites, Loup noir Oui Roi blancet ses préquelles Le patient Oui Cicatrice.

De quoi s’agit-il? Cadré dans le genre policier, il suit l’histoire d’un agent de la police nationale nommé Jon Gutierrez, qui est arrêté pour avoir piégé une autre personne. Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’options pour échapper à cette situation, une nouvelle offre d’emploi arrive et il devra convaincre Antoine Scott pour vous accompagner. En ce sens, il montrera les protagonistes comme un couple de recherche à la recherche d’un meurtrier dans la ville de Madrid.

Pour le moment, la série Prime Video ne couvrirait que le premier roman, de sorte que de nouvelles saisons pourraient arriver plus tard et apporter les suites de Gómez-Jurado à l’écran. Après avoir partagé le casting de la série Équipement anti-émeuteun duo s’apprête à revenir sur le plateau : Vicky Luengo Oui Hovik Keuchkerian. le protagoniste de Le substitut et l’acteur qui a donné vie à Bogotá dans Le vol d’argent Ils seront chargés de se faire passer pour Antonia Scott et Jon Guitérrez respectivement.

Juan Gómez-Jurado, accompagné de Amaya Muruzabal et Salvador Perpignan, sera chargé de réaliser le scénario de cette série policière tant attendue. Mais… Quand pourra-t-on le voir sur Prime Video ? Il n’y a pas encore de date de sortie confirmée. reine Rouge diffusion. Cependant, la plateforme a assuré qu’elle commencerait le tournage cette année pour atteindre le catalogue à un moment donné dans 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂