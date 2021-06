Red One réunit The Rock avec Hobbs & Shaw Writer pour des vacances amusantes sur Amazon

Dwayne Johnson vise les fêtes de fin d’année pour son prochain projet de film. Seven Bucks Productions de l’acteur se serait associé à Amazon Studios pour développer Rouge, un film sur le thème de Noël basé sur une histoire originale du président de la production de Seven Bucks, Hiram Garcia. Il est décrit comme une « comédie d’action-aventure à quatre volets, imaginant un tout nouvel univers à explorer dans le genre des vacances ».

Rouge fait également équipe avec Johnson Rapide et furieux écrivain Chris Morgan. Le couple a déjà travaillé ensemble sur quatre des Rapide et furieux films avec les retombées de 2019 Hobbs & Shaw avec Jason Statham. Johnson jouera également un rôle principal en plus de produire aux côtés de Morgan. Un réalisateur n’a pas encore été attaché au long métrage.

« Seven Bucks Productions est un leader dans la création de divertissements uniques et convaincants pour toute la famille, et nous savons Rouge continuera cette tradition », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios dans un communiqué. « Le concept de Hiram et le monde qu’il envisage sont particulièrement originaux et nous sommes ravis de faire équipe avec Seven Bucks Productions et Chris Morgan pour aider à lui donner vie. Rouge n’est que la première étape de ce que nous savons être une entreprise collaborative réussie. »

Dwayne Johnson a ajouté: « Hold my Mana, parce que c’est excitant. Our Seven Bucks est très optimiste sur notre partenariat avec Amazon Studios; soutenu par une certaine innovation, une certaine innovation et beaucoup d’énergie positive et de passion. J’ai été très impressionné par Jen Salke et la vision et l’ambition de son équipe de créer un énorme, amusant et unique Rouge univers de vacances pour les familles du monde entier. »

Comme le suggère Johnson, l’idée est de Rouge pour servir de film de tente qui pourrait « aller au-delà du divertissement dans de multiples industries et entreprises ». On ne sait pas exactement quel est le plan pour incorporer toutes ces différentes marques, mais cela pourrait inclure les « entreprises de cadeaux qui prospèrent pendant la saison des vacances », y compris même Amazon et Amazon Prime.

Johnson n’a aucun problème à entrer dans ce qui pourrait être le début d’une toute nouvelle franchise. Ces dernières années, il a régulièrement joué dans de nouveaux épisodes de la Jumanji série de films. Il a également fait partie du Rapide et furieux franchise et pourrait revenir pour un Hobbs & Shaw suite. Pour l’instant, The Rock est actuellement occupé à tourner Black Adam, un film de super-héros qui amènera Johnson dans le DCEU dans un rôle principal. Cela pourrait aussi devenir le premier de nombreux films.

« Nous voulons en faire beaucoup. Nous sommes enthousiasmés par notre relation à long terme avec DC sur cette propriété », a récemment déclaré Garcia à propos de l’avenir du Adam noir série, par variété.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Rouge, mais le tournage du projet est prévu en 2022 avec une sortie prévue pour les fêtes de fin d’année 2023. Il est encore tôt dans le processus de production, mais j’espère que plus de détails sur le film seront révélés dans un proche avenir. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.