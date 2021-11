Red Notice surpasse Bird Box en tant que film le plus regardé de l’histoire de Netflix

Netflix a investi beaucoup d’argent pour obtenir Avis rouge fait, et ça rapporte gros. Lorsque le film d’action – qui met en vedette Dwayne « The Rock » Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds – a fait sa première sur Netflix ce mois-ci, il a rencontré un succès instantané. À l’époque, il a été rapidement révélé que tant de gens s’étaient connectés pour voir le nouveau film qui Avis rouge avait établi le record de la première la plus regardée de l’histoire de Netflix.

Près de deux semaines se sont écoulées et Avis rouge bat encore des records. Portant un toast au succès avec un verre de tequila Teremana, Dwayne Johnson s’est rendu sur Instagram pour révéler que le film est désormais le plus grand film Netflix de tous les temps, ce qui en fait un Avis rouge Le week-end de Thanksgiving Teremana dans le monde. Malgré quelques critiques critiques qui n’étaient pas trop aimables, Johnson vante le score d’audience élevé.

« En seulement 11 jours, vous avez officiellement fait Avis rouge le PLUS GRAND FILM Netflix JAMAIS « , a déclaré Johnson juste avant d’établir le nouveau record. « Battre tous les records à tous les niveaux !!! Un phénomène mondial et culturel qui est en passe de devenir la PROPRIÉTÉ Netflix LA PLUS VISIONNÉE DE TOUS LES TEMPS. Cinéma & Télévision. Mec, je suis stupéfait et humilié par ce SCORE MASSIF DE 92 % D’AUDIENCE DANS LE MONDE ENTIER Profitez de notre film, mes amis. »

Dans un autre article, The Rock a inclus un clip le mettant en scène aux côtés de Reynolds pour vanter le succès du film, avec Avis rouge dépassant officiellement Boîte à oiseaux comme le film le plus regardé du streamer. Dans la légende, Johnson dit: « Voici mon frère qui parle habilement [Ryan Reynolds] et moi, vous donnant un avant-goût du pourquoi Avis rouge est officiellement devenu LE PLUS GRAND FILM DE L’HISTOIRE DE NETFLIX !!! En moins de deux semaines, nous avons battu tous les records et il nous reste encore plusieurs semaines. MERCI les gars et profitez-en Avis rouge ce week-end à travers le monde. »

Tout ça Avis rouge le succès a dû mettre Dwayne « The Rock » Johnson dans une ambiance très spéciale. Il a récemment organisé une projection spéciale dans un cinéma où il espérait que Porsche donnerait le véhicule qu’il conduisait dans le film. Lorsque cela n’a pas fonctionné, Johnson a alors décidé de donner son camion personnalisé personnel à un vétéran présent. Bien sûr, The Rock a une longue histoire d’être particulièrement gentil avec les autres, de sorte que ce comportement n’est pas entièrement nouveau.

The Rock vient également d’annoncer qu’il recevra le People’s Champ Award aux People’s Choice Awards de cette année. Prévue pour décembre, la cérémonie comprendra également plusieurs autres nominations pour Johnson en raison de son film Croisière dans la jungle et séries télévisées biographiques Jeune Rocher. À l’époque de la WWE, The Rock se désignait comme le champion du peuple, il est donc tout à fait approprié à bien des égards pour lui d’obtenir cet honneur.

Avis rouge est écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber. Le cinéaste a déclaré que si une suite se produisait, ce qui semble probable compte tenu de tout ce succès, il espère également tourner un troisième volet dos à dos avec la deuxième partie. Le temps nous dira si ces suites potentielles parviennent à battre autant de records que le premier. Tu peux regarder Avis rouge maintenant sur Netflix.





