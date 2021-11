Red Notice Review: A-List Cast n’a aucune chimie dans Wannabe Blockbuster

Les stars hollywoodiennes de premier plan n’ont aucune chimie dans un film de casse tout à fait ennuyeux et artificiel. Avis rouge emmène Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot dans une chasse aux œufs à travers le monde. Chaque acteur téléphone dans ses manières de marque pour un modèle de comédie d’action. Il y a peu d’originalité ou d’engagement malgré les scènes d’action à gros budget et les lieux exotiques. Avis rouge finit par ressembler à rien de plus que des bijoux fantaisie flashy.

Dwayne Johnson gros titres en tant que profileur criminel, l’agent spécial du FBI John Hartley. Il accompagne un officier d’Interpol (Ritu Arya) dans sa poursuite du voleur d’art notoire, Nolan Booth (Ryan Reynolds). Qui a pour mission de voler deux des œufs ornés de bijoux de Cléopâtre devant un autre maître voleur. L’évêque (Gal Gadot) a une capacité étrange à déjouer les concurrents et les forces de l’ordre à chaque tour possible. Le vrai prix étant de découvrir l’emplacement du troisième œuf perdu depuis longtemps. Unissant ainsi un trio d’artefacts inestimables et revendiquant le manteau des droits de vantardise du plus grand voleur du monde.

C’est toujours décevant quand un ensemble talentueux ne parvient pas à assurer la cohésion. Avis rouge insère chaque acteur de blockbuster dans le récit comme un rouage dans une machine. Dwayne Johnson est l’homme hétéro. Ryan Reynolds distribue un sarcasme sec avec sa livraison smarmy standard. Gal Gadot porte des vêtements de marque à la danse de salon et bat les gens en bouillie. Il n’y a aucun effort pour différencier les personnages. Nous avons vu que le même schtick s’est beaucoup mieux comporté par ces joueurs.

Scénariste/réalisateur Rawson Marshall Thurber (Intelligence centrale, Gratte-ciel) emprunte généreusement au cinéma pop classique. Avis rouge a des influences évidentes de Indiana Jones, L’affaire Thomas Crown, et Vrais mensonges. Il n’y a rien de mal à rendre un hommage artistique. L’imitation est la meilleure forme de flatterie. Malheureusement, le film se déroule comme si un robot était programmé pour faire un blockbuster. Thurber doit être plus créatif dans son approche. Il a besoin de pinceaux de personnalité pour son casting et son intrigue. La troisième collaboration de Thurber avec Dwayne Johnson est de loin la plus générique.

Une franchise réussie ne peut pas simplement être lancée comme une saucisse. Avis rouge a les bonnes pièces, mais ne parvient pas à assembler le puzzle. Il n’y avait vraiment aucune partie du temps d’exécution qui m’a attrapé. Une valeur de production élevée, un montage décent et des effets visuels renforcent la note de lamentable. J’espère que la suite inévitable est une grande amélioration. Avis rouge est produit par Flynn Picture Company et Seven Bucks Productions. Il est actuellement disponible en version cinéma limitée et en streaming dans le monde entier sur Netflix.

