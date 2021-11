« Red Notice » présente la journée d’ouverture la plus réussie sur Netflix

Nike Haut d'entraînement de football Liverpool FC Strike pour Enfant plus âgé - Team Red/Bright Crimson/Bright Crimson, Team Red/Bright Crimson/Bright Crimson - M

PLUS EFFICACE À L'ENTRAÎNEMENT. Le haut d'entraînement Liverpool FC Strike présente des détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du football. La coupe ajustée et profilée garantit que rien ne s'interpose entre le joueur et le ballon, tandis que le tissu anti-transpiration permet de rester au frais pour laisser parler son talent. AvantagesTechnologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.Tissu en maille doux et extensible.Ouvertures dissimulées pour les pouces qui maintiennent les manches en place pour rester concentré sur le jeu. Détails du produitCoupe slim pour une tenue ajustéeÉcusson brodé1/4 de zipCorps : 91 % polyester / 9 % élasthanne. Manches : 95 % polyester / 5 % élasthanne.Lavable en machineImporté