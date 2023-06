Red Notice 2 va bientôt commencer le tournage, selon Gal Gadot

Gal Gadot continue de renforcer son CV d’actrice à des hauteurs proches de l’Amazonie depuis qu’elle a prouvé que presque tout le monde avait tort avec son énorme rôle d’évasion dans DCU Wonder Woman (2017). Elle n’a définitivement pas hésité à jouer des rôles d’action depuis lors, et une fois de plus, elle a impressionné le public partout avec sa performance dans la comédie d’action populaire de Netflix. Notice rouge (2021), qui a été rapidement annoncé pour une suite après avoir été acclamé. Après une très longue pause sur toute mise à jour concernant ladite suite (en fait deux suites maintenant), selon un rapport de Collider, la star principale Gadot a révélé avec enthousiasme que le tournage sur Notice rouge 2 est enfin prêt à démarrer bientôt, après avoir lu le script fini.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





En relation:Ce sont les meilleurs films d’action les plus récents sur Netflix, classés

Notice rouge était un film de comédie d’action à grande échelle plutôt inattendu de Netflix, le dernier ajout à sa bibliothèque toujours croissante de Netflix Originals. À la barre se trouvait Rawson Marshall Thurber, dont les travaux précédents incluent d’autres films de comédie classiques comme Dodgeball : une véritable histoire d’outsider (2004) et Nous sommes les Millers (2013). Il a également coproduit aux côtés de Dani Garcia, Dwayne Johnson, ainsi que Hiram Garcia et Beau Flynn, qui reviennent tous les deux travailler avec Thurber sur les deux suites.

Le casting d’ensemble qui avait une chimie étonnamment forte comprenait Ryan Reynolds (Dead Pool), Dwayne The Rock Johnson (Adam noir), Gal Gadot (X rapide), Ritu Arya (L’Académie des Parapluies) et Chris Diamantopoulos (Daisy Jones et les Six). Le film a fait ses débuts sur la plate-forme de streaming en 2021 et bien qu’il n’ait pas vraiment résonné auprès des critiques, il a toujours dépassé les palmarès des téléspectateurs de Netflix pendant au moins le premier mois, faisant sa marque avec une démographie étonnamment universelle.







Les choses semblent roses pour les notices rouges 2 et 3

Image via Netflix

Voir son potentiel aux côtés d’autres franchises de thrillers emblématiques comme Ocean’s Eleven, les producteurs se sont rapidement mis à planifier non pas une mais deux suites, et à les filmer à la suite. Ils ont annoncé que l’écriture de scénarios était bien avancée au début de l’année dernière pour les deux films, mais le pipeline d’informations s’est ensuite tari pendant un certain temps. À la suite de la grève en cours de la WGA, qui a effectivement fermé une grande partie de la production cinématographique et télévisuelle du pays, la perspective de la mise en veilleuse des notices rouges 2 et 3 était malheureusement une possibilité réaliste. Cependant, il semble que la crise ait été évitée avec succès car l’actrice principale Gal Gadot a réussi à assurer que les choses avancent toujours. Dans une interview avec Collider pour son prochain film Heart of Stone, interrogée sur les progrès des suites de Red Notice, elle a clairement exprimé son enthousiasme pour ce qui allait arriver.

« Nous en parlons tous. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose ! J’ai déjà lu le deuxième script et c’est… whoo! Nous sommes tous très excités à ce sujet ! »

Bien qu’elle ne puisse évidemment pas en dire trop pour l’instant, ces mots sont définitivement un soulagement à entendre, et il semble que nous en saurons plus sur Red Notice 2 assez tôt. Pendant ce temps, Gadot devrait également jouer dans le thriller d’espionnage très attendu Heart of Stone, qui sera présenté en première sur Netflix le 11 août. Elle a également récemment terminé le tournage de l’adaptation en direct de Disney’s Blanc comme neige, dans lequel elle joue l’antagoniste de « Evil Queen ». Ce film devrait actuellement faire ses débuts en salles le 22 mars 2024.