Les nouveautés de Pixar brillent sur la plateforme de l’entreprise et on parle déjà d’une suite possible. Qu’a dit votre directeur ?

©Disney+Red : Le film Pixar aura-t-il une suite sur Disney+ ?

Rapporter o Turning Red est le nouveau projet de Pixar sur le service de streaming https://disneyplus.bn5x.net/c/2838092/564546/9358Disney+ et on peut déjà en parler comme d’un nouveau succès, après son grand impact sur les réseaux sociaux, en plus de l’avis des critiques. Avec une histoire engageante et des personnages attachants, il ne serait pas surprenant qu’une suite soit déjà en développement. C’est possible?

« L’histoire se déroule en 2003, dans le quartier chinois d’une ville canadienne. Mei Lee est une jeune sino-canadienne de treize ans déchirée entre le fait d’être la fille obéissante de sa mère et le chaos de la jeunesse. Et, pour Si les changements dans ses intérêts, ses relations et son corps ne suffisaient pas, chaque fois qu’elle est trop excitée ou stressée, elle se transforme en chienne, ce qui, par conséquent, le protagoniste est dans une recherche exhaustive pour calmer son trouble hormonal »avance son synopsis officiel.

+Est-ce que Red aura une suite ?

Comme nous le savons, les exceptions sont les films Pixar qui ont une suite et deviennent une saga, car toutes leurs histoires n’ont pas une valeur ajoutée et aboutissent à un seul film. Cependant, le cas de Rapporter est différent et une suite est possibleselon son directeur Dôme Shi: « Nous sommes ouverts, mais nous n’en avons pas encore parlé. Mais oui, la fin est une invitation à raconter plus d’histoires ».

Dans une interview avec bande dessinéele cinéaste était accompagné du producteur Lindsay Collinsqui a publié : « J’espère qu’à la fin du film, vous êtes tombé tellement amoureux des personnages que vous avez du mal à les laisser partir ». Puis il a ajouté plus d’espoir pour ceux qui veulent une suite : « J’adore ces personnages. Je ne me suis jamais lassé d’eux. Je veux voir ce qu’ils continuent à faire. Alors oui, qui sait ? ».

Pour le moment, aucune autorité Disney ou Pixar ne s’est prononcée en faveur d’une suite à Rapporterbien que cela soit principalement dû à son lancement récent, ils attendront donc les chiffres définitifs sur la plateforme Disney+ pour présenter la nouvelle. En général, les critiques lui ont donné un accueil favorable et il est maintenant temps pour les spectateurs de s’exprimer à travers les reproductions pour faire place à un nouveau film.

