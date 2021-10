Red Hot Chilli Peppers est sur le point de terminer son nouvel album

De nouvelles informations fournies par Chad Smith, batteur de Red Hot Chilli Peppers, soulignent que le nouvel album du groupe est presque terminé, étant le premier matériel que les interprètes de « Californication » présentent au public avec la participation du guitariste John Frusciante, qui a collaboré avec eux pour la dernière fois en 2006 avec « Stadium Arcadium ».

Frusciante a rejoint le groupe après une absence de dix ans en 2019, en remplacement du guitariste Josh Klinghoffer. Selon Smith lors d’une récente conversation avec Rolling Stone, le groupe s’entend bien et chacun de ses membres écoute vraiment ce que leurs combattants ont à apporter.

« John est de retour depuis un certain temps maintenant, donc cela semble tout à fait naturel. Il y est dévoué. Il travaille si dur. Nous travaillons tous dur, mais il est là avec les audios qui se chevauchent et la magie qu’il apporte », a déclaré Smith, ajoutant que Red Hot Chilli Peppers n’essaie pas de répéter le succès de leurs albums précédents.

« Tous nos albums sont de très bonnes captures d’où nous avons été au fil du temps. Vous ne pouvez pas vraiment dire « Oh, j’espère que c’est aussi bon que… », alors vous commencez à avoir des idées préconçues sur ce que vous voulez écrire. Smith dit que malgré l’absence du guitariste pendant dix ans, il est naturel que l’album ait un son différent, mais cela ressemblera à quelque chose qu’ils feraient en raison de la chimie qu’ils partagent.

« Cela ressemble à des Red Hot Chilli Peppers, mais c’est différent et nouveau, et c’est formidable pour moi. Nous l’aimons vraiment et en sommes fiers et cela doit commencer par là. » Sans confirmer de date estimée pour sa sortie, Chad Smith assure que le 12e album du groupe atteindra le public avant leur tournée mondiale mi-2022.