Red Hood, Scarecrow et d’autres personnages emblématiques de Batman font leurs débuts dans la première bande-annonce de la saison 3 de « Titans »

Titans Saison 3 se réchauffe avec des tas de personnages emblématiques de Batman faisant la queue pour affronter Gothamles protecteurs. La première bande-annonce de la 3e saison des Titans a fait ses débuts le Chaperon rouge, Épouvantail, Barbara Gordon, et même taquiné Le Joker.

Le Chaperon Rouge est enfin là ! Un des Homme chauve-sourisLes grands méchants de tous les temps ont fait leurs débuts dans la première bande-annonce de Titans saison 3 et il semble que son histoire d’origine déchirante soit intacte. De plus, la saison 3 de Titans verra les débuts de nombreux autres personnages de Batman dans Épouvantail, Barbara Gordon, et peut-être même Le Joker.

Titans Saison 3 semble être une saison de révélations tant attendues et très attendues. Pour commencer, à partir du moment où Jason Todd a été révélé, les fans de DC étaient sur le bord de leurs sièges en attendant que Red Hood se présente. Maintenant qu’il est ici, le battage médiatique a considérablement augmenté. Cependant, la grande révélation que les fans attendent encore plus longtemps est Nightwing. Comme vous pouvez le voir sur la vignette ci-dessus, il est enfin là et envoie le battage médiatique dans la stratosphère.

Titans Saison 3 ne sortira que le HBO Max 12 août 2021