Red Hood à l’honneur dans la bande-annonce de gameplay de Gotham Knights

Gotham Knights, le prochain RPG d’action en monde ouvert développé par Warner Bros. Montréal, a reçu aujourd’hui une nouvelle bande-annonce de gameplay de Warner Bros. Games et DC. Red Hood, alias Jason Todd, apparaît dans un tout nouveau gameplay et des cinématiques sur mesure dans cette vidéo. C’est un justicier féroce avec une mèche courte qui est un maître tireur d’élite et un combattant percutant au corps à corps qui a atteint le sommet de la puissance humaine.

Red Hood a pu exploiter des pouvoirs surnaturels après avoir été horriblement mis à mort puis ressuscité dans la fosse Lazarus. Ces pouvoirs l’aident au combat et lui permettent de propulser son corps dans les airs, lui permettant de voyager à travers la ville. Il a renoué avec la famille Batman malgré ses antécédents emmêlés et se consacre à l’adoption de mesures non létales pour protéger Gotham City après la disparition de Batman.

Une nouvelle équipe de super-héros DC doit être formée pour protéger Gotham City à la suite de la mort de Batman dans Gotham Knights, qui comprend la famille Batman. Joueurs feront face à une variété de difficultés à mesure qu’ils grandissent dans leur version du Dark Knight, de la résolution de secrets qui relient les chapitres les plus sombres de la ville à la lutte contre des méchants notoires dans des batailles spectaculaires.

Le 25 octobre 2022, Gotham Knights sera disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox One X|S et PC.