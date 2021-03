Red Herring dans WandaVision: c’est ainsi que les studios Marvel vous ont dupé!

Récemment culminé avec Marvel’s WandaVision la première Série MCU dans leur grande finale. Semaine après semaine, de nombreux téléspectateurs du monde entier se sont déconcertés et ont discuté de ce qui se passait derrière les mystères du spectacle pourrait se cacher. Les fabricants s’en sont servis d’un vieil outilpour attirer leur public sur la mauvaise piste. Ceci est également connu comme: Hareng rouge. De quoi s’agit-il exactement et lesquels sont cachés dans la série Marvel, nous voulons jeter un coup d’œil ci-dessous. Mais Attention, SPOILERS à venir!

WandaVision: Il y a beaucoup de chevilles rouges flottant dans la série MCU

Un « hareng rouge » est un élément du graphique qui l’attention du public attirer et leurs attentes tourner dans la mauvaise direction devrait. Un exemple célèbre de ceci est le paquet d’argent im Hitchcock classique « Psycho », qui est souvent mis en scène en bonne place, mais qui n’est finalement pas du tout pertinent pour la résolution de l’histoire. Il existe également certaines de ces fausses pistes dans «WandaVision».

Wanda et Vision dans « WandaVision » (© Marvel Studios)

Dans un sens, la série nage à contre-courant, alors que Marvel Studios avec leur MCU jusqu’à présent, une histoire principalement simple raconté, à la fois dans ses films individuels et dans le récit plus large « Infinity Saga ». Cependant, comme la série a un objectif mystérieux, plusieurs éléments sont destinés à distraire les téléspectateurs.

WandaVision Herring n ° 1: Agnès et le diable

Au cours de la série, le voisin de Wanda joue plusieurs phrases Agnès à son mari Ralph et le diable. De nombreux téléspectateurs ont alors spéculé si les fabricants étaient si Démon Mephisto voulait faire allusion, celui Connexion avec les enfants de Wanda possède. Nous avons également spéculé avec diligence à ce sujet, mais à la fin, Méphisto n’est pas apparu et son mari Ralph ne devait pas non plus être vu, c’est ce que c’était. Quicksilver (?) aurait pu agir.

WandaVision Herring n ° 2: Agnès n’est qu’une victime

Restons avec Agnès: bien qu’elle fasse partie du monde de la sitcom de « WandaVision » rôle de soutien plus important occupés que les autres habitants de la ville, les fabricants ont éparpillé des indices qu’ils juste une femme ordinaire être. On devrait penser qu’elle est là aussi attrapéquoi, par exemple, par leur apparente Libération du contrôle de Wanda doit être étayée par la vision. En fin de compte, cependant, une théorie populaire que de nombreux fans avaient depuis longtemps, parce qu’Agnès l’était en réalité, a été confirmée. la sorcière Agatha Harkness.

Agnès n’était pas seulement une victime dans « WandaVision » (© Marvel Studios)

WandaVision Herring # 3: Dottie est important

Après ça ÉPÉE découvert ce qui se passe à Westview, ils ont commencé avec les leurs Rechercher. Similaire à Agnès / Agatha, ils pourraient aussi aucune information sur Dottie Trouver. Cela a conduit de nombreux fans à penser que le personnage jouerait plus tard un rôle spécial – seulement pour découvrir dans la finale de la série de « WandaVision » qu’ils juste un autre résident Westviews est.

WandaVision Herring # 4: Quicksilver ouvre la porte du multivers Marvel

Certainement le plus gros « hareng rouge » L’apparition du défunt de Wanda fera probablement partie de la série MCU Frère Pietro Maximoff ou Quicksilver. L’écho dans les réseaux sociaux Apparition d’Evan Peters dans le rôle était gigantesque et ne suggérait qu’une seule conclusion pour de nombreux téléspectateurs: que Passerelle vers le multivers est enfin ouvert et les « X-Men » peuvent être introduits devenir. Vous avez mal pensé, car à la fin, il semble qu’il ne soit qu’un autre résident aléatoire de Westview et pas le mutant Peter Maximoff.

Evan Peters n’a probablement pas joué « X-Men » Peter Maximoff dans « WandaVision » (© Marvel Studios)

WandaVision Herring n ° 5: Wanda a volé le corps de Vision

Sur ce point, les épisodes individuels et les bandes-annonces de la série nous ont induits en erreur, car ils impliquaient fortement, Wanda est entré dans SWORD pour voler le corps de Vision. Ensuite, elle aurait son cadavre en utilisant sa magie, pour ainsi dire diriger comme une marionnette pour plonger dans le monde idéal de la sitcom avec votre petit ami. La résolution est cependant beaucoup moins dérangeantparce que Wanda n’a pas pris les restes de son amant, mais a laissé l’installation SWORD sans eux.

Plus de chevilles WandaVision: allusions comiques, contact de Monica et camée

De plus, il y avait d’autres harengs rouges, avec lesquels les créateurs voulaient probablement attirer les fans de bandes dessinées en particulier sur la mauvaise piste. Monica parle plusieurs fois d’un ami, par exemple, l’ingénieur aérospatial. De nombreux fans y ont pensé Reed Richards des Quatre Fantastiquesdont le prochain film sur lequel Marvel travaille déjà. Également sur le scénario de la bande dessinée populaire « Maison de M » fait allusion aux responsables à plusieurs reprises, par exemple avec l’hexagone de Wanda, mais dans les deux cas, ce n’était que de la fumée et des miroirs. Enfin, voici quelques autres harengs rouges:

Certaines formulations (« Cauchemars », « Devil Brood »)

Un très grand camée mystérieux

Allusions à « House of M »

L’ami ingénieur de Monica

Les neuf épisodes de « Marvel’s WandaVision » sont disponibles à la demande sur Disney +.