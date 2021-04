Red Dead Redemption 3: ce que la prochaine partie de l’épopée occidentale devrait offrir

Que devrait un troisième partie le populaire Série Red Dead Redemption apporter et améliorer ses prédécesseurs? Dans cette spéciale, nous examinons les souhaits et les hypothèses Red Dead Redemption 3.

Souhaits et hypothèses sur Red Dead Redemption 3

Il est probablement trop tôt pour parler d’un « Red Dead Redemption 3 », mais il est très probable qu’une telle suite sortira à un moment donné. Après tout, il appartient Série occidentale Suivant Grand Theft Auto aux chevaux de trait les plus forts des stars du rock. Red Dead Redemption 2 a un métascore d’un fabuleux 97 points PS4 et Xbox One et a apporté des ventes record de 725 millions de dollars une.

Même deux ans et demi après la sortie, la deuxième partie est toujours très populaire. Ce n’est pas seulement à cause de ça portée remarquable et le des graphismes et un monde de jeu formidables, mais aussi dans une large mesure dans le mode en ligne fourni Red Dead en ligne. Alors qu’en est-il d’une troisième partie?

Jack Marston en tant que protagoniste

Les deux parties «Red Dead Redemption» déjà disponibles sont complètement ou partiellement inversées John Marston. Dans « Red Dead Redemption 2 », nous jouons l’histoire principale du point de vue de Arthur Morgan, dans les épilogues et dans l’après-match, cependant, nous contrôlons John Marston et expérimentons comment il vit L’espoir de Beecher se construit et s’y installe avec sa famille.

Le prédécesseur « Red Dead Redemption » a lieu par la suite et continue l’histoire de John Marston jusqu’à sa mort. Dans l’épilogue là-bas, on joue ensuite le fils Jack Marston et voyez comment il vengera la mort de son père.

© Rockstar Games

Même si Jack voulait être écrivain, il pouvait quand même finir ses jours en tant que Hors la loi passer et nous vivons dans « Red Dead Redemption 3 » son histoire en tant que protagoniste. Merci GTA V nous savons que Jack a vraiment fini par être un écrivain (si c’est du tout un canon), mais ce qui s’est passé entre les deux pourrait révéler un RDR3.

Explorez davantage l’Amérique

« Red Dead Redemption » et « Red Dead Redemption 2 » jouent dans Amérique du Nord et nous guider à travers divers états fictifs. Le RDR3 pourrait encore se développer à cet égard.

Nous pourrions visiter à nouveau les états déjà connus ou tous nouvelles régions d’Amérique traverser. Parce que si vous regardez la carte de « Red Dead Redemption 2 », vous pouvez voir que tout à l’ouest de New Austin, West Elizabeth et Ambarino est encore totalement inexploré. Cela doit susciter l’envie de découvrir en nous!

© Rockstar Games

Détour vers le Mexique, le Canada ou d’autres régions

Le premier « Red Dead Redemption » nous a également laissé une grande partie de Mexique explorer. Une partie complètement nouvelle pourrait également nous ramener là-bas et nous laisser voir plus de l’état voisin du sud. D’un autre côté, une balade dans les climats nordiques serait également possible. Dans « Red Dead Redemption 2 », Ambarino (à l’exception d’un coin de New Hanover) est l’État américain le plus au nord. Mais qu’y a-t-il derrière? Encore plus de l’immensité de l’Amérique, ou même déjà Canada? Un voyage au Canada serait certainement quelque chose de complètement nouveau pour la série « Red Dead Redemption ».

Nous voici avec Arthur et le gang sur l’île de Guarma. © Rockstar Games

Cependant, des emplacements complètement différents sont en question qui pourraient servir de paramètre pour RDR3. Par exemple, ça l’a frappée Couloir Van der Linde dans le chapitre 5 de « Red Dead Redemption 2 » sur le île tropicale de Guarma. Il serait très souhaitable que RDR3 montre des emplacements complètement nouveaux.

Voitures et autres moyens de transport « nouveaux »

C’est définitivement quelque chose que de nombreux joueurs ont pleuré: Conduire voitures. Si RDR3 est vraiment lié aux actions des deux premières parties et établit un Jack Marston adulte en tant que protagoniste, alors théoriquement, il peut aussi y avoir des voitures dans lesquelles nous pouvons prendre le volant.

Parce que dans la première partie il y a déjà des Automobiles vu, par exemple, dans la séquence d’introduction un Ford modèle T au Quais de Blackwater chargé et dans certaines missions John Marston siège même dans une – mais n’est jamais autorisé à conduire lui-même.

© Rockstar Games

A l’époque du RDR1, les voitures sont encore très rares et en plus elles roulent très lentement. Pourtant, RDR3 devrait nous laisser les joueurs derrière le volant eux-mêmes. Nous voulons pouvoir mettre les rênes de côté et appuyer sur l’accélérateur, même si nous ne pouvons pas atteindre les vitesses de pointe.

D’autres moyens de transport pourraient également célébrer leur nouveauté au sein de la série de jeux en RDR3, comme les simples Avions. Dans RDR2, il y avait déjà une montgolfière, mais l’âge du Pionniers de l’avion. Les frères Wright ont lancé leur premier avion motorisé en 1903 et les années suivantes ont vu d’autres succès et progrès importants dans le domaine. En RDR3, nous pourrions nous asseoir d’affilée dans un avion pour la première fois. Il y a au moins des tentatives de vol avec un avion non motorisé (prototype) dans une mission secondaire bizarre dans la première partie.

Y aura-t-il Red Dead Redemption 3?

Quand le RDR3 arrive-t-il? C’est encore dans les étoiles pour le moment. Il est certain qu’une autre partie apparaîtra, mais il faudra attendre longtemps pour une annonce. Après tout, « Red Dead Redemption 2 » n’est sorti qu’en 2018 et il y a des rumeurs selon lesquelles Rockstar Games est actuellement sur GTA 6 bricoler, qui devrait alors avoir la priorité absolue pour le studio.

Il y en a de bons entre la première et la deuxième partie huit ans. Il n’est pas exclu qu’un tel délai s’applique également à un tiers. Mais alors ce ne sera plus Dan Houser en tant que directeur, le co-fondateur de Rockstar Games a quitté la société l’année dernière.