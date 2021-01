Red Dead Redemption 2: Voici à quoi ressemblait probablement Arthur à l’origine

Red Dead Redemption 2 Comme beaucoup d’autres jeux, il est passé par différentes phases de développement et de planification. Cela signifie également que la conception du personnage du protagoniste change plusieurs fois jusqu’à l’apparition finale. Alors aussi celui du personnage principal RDR2 Arthur Morgan.

Le brièvement publié Projets de concept par l’ancien employé de Rockstar Daren Bader montre comment le look d’Arthur était initialement prévu – et il diffère grandement du résultat final.

Les ébauches de Red Dead Redemption 2 montrent la conception initiale d’Arthur

Avant que les contributions ArtStation de Bader ne soient rapidement supprimées pour des raisons inconnues, certains utilisateurs étaient assez rapides pour enregistrer les images et les publier dans un forum.

En plus de certaines conceptions de monde de jeu, cela inclut également le look précoce par Arthur Morgenqui, à part le chapeau emblématique, n’a pas trop de similitudes avec le dernier protagoniste:

L’Arthur dans les premières photos est loin plus maigre, semble quelques années plus âgée être et porter une jolie tache de naissance caractéristique sur la joue droite. Également Forme de barbe et que plutôt cheveux blond ne peut plus être trouvé dans la version finale du hors-la-loi. Le « Red Dead Redemption 2 » Arthur que nous connaissons ressemble plus à son acteur de capture de mouvement et doubleur Roger Clark.

C’est ainsi que nous connaissons Arthur sur RDR2. Au lieu d’une taupe, il a une cicatrice sur le visage qui ne peut être vue que lorsqu’il est rasé. © Jeux Rockstar

Comment aimez-vous l’apparence alternative ou précoce d’Arthur? Vous l’aimez tel qu’il est maintenant ou auriez-vous préféré un protagoniste qui ressemble au personnage dans les ébauches de concept?