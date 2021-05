"Red Dead Redemption 2" Story DLC: une autre extension à venir?

Les hors-la-loi amateurs ont pu traverser le Far West dans « Red Dead Redemption 2 » depuis la fin de 2018 et beaucoup veulent maintenant un DLC avec un nouveau contenu d’histoire. Mais y a-t-il des plans pour une extension « RDR 2 »? Qu’est-ce qui plaide pour une continuation de l’histoire, quoi contre? Nous rassemblons les faits.

L’histoire d’Arthur Morgan dans « Red Dead Redemption 2 » est longue et sinueuse. À la fin de la campagne, les joueurs du jeu en monde ouvert seront occupés des dizaines d’heures. Après cela, cependant, seul le mode multijoueur « Red Dead Online » reste, car Rockstar Games n’a ni publié ni annoncé de contenu DLC pour le joueur unique.

Quels sont les avantages d’une version DLC pour «RDR 2»?

Les fans espèrent toujours que cela arrivera à cela et aiment citer la première partie de « Red Dead Redemption » comme modèle. Avec « Undead Nightmare », il a obtenu une extension zombie très populaire. Un DLC similaire irait également bien avec la suite, d’autant plus que quelques phénomènes effrayants peuvent déjà être trouvés dans le jeu avec des ovnis, des fantômes et un vampire. Les rumeurs circulant entre-temps sur un DLC extraterrestre se sont révélées fausses.

Après tout, les joueurs débrouillards ont déjà découvert une vaste zone du jeu qui n’a pas encore été officiellement entrée. Il fait partie de la carte du Mexique de « Red Dead Redemption », qui a non seulement déclenché des rumeurs de DLC, mais aussi des soupçons sur un remake du prédécesseur. Jusqu’à présent, cependant, ni l’un ni l’autre ne se sont réalisés.

Et qu’est-ce qui s’y oppose?

La stratégie DLC de Rockstar Games a beaucoup changé depuis le premier « RDR » en 2010. Entre-temps, le studio a sorti « GTA 5 », dont le mode multijoueur « GTA Online » a assuré au jeu une énorme popularité pendant de nombreuses années. À ce jour, les fans attendent en vain des DLC solo pour le jeu en monde ouvert, seul le mode en ligne est régulièrement fourni avec du nouveau contenu.





Il y a quelques indications que les développeurs veulent procéder de la même manière avec « Red Dead Redemption 2 »: « Red Dead Online » reçoit des mises à jour constantes. Parce que plus de ventes régulières peuvent être générées avec le mode multijoueur qu’avec un contenu solo fermé, il y a aussi des raisons économiques pour Rockstar Games de se concentrer sur « Red Dead Online » pour le moment.

Cependant, une extension pour un seul joueur n’a pas encore été spécifiquement exclue.

