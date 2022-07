Red Dead Redemption 2 obtient une nouvelle aventure solo grâce au patch ambitieux « Life Of Crime »

Le jeu de l’année 2020 sur Steam a été remporté par Rédemption de Red Dead 2. L’humeur de chaque utilisateur peut ne pas être satisfaite par cela, cependant. Donc, si un jeu ressemble à un voyage de cow-boy passionnant avec de nombreux développements d’intrigue, le gameplay peut sembler répétitif et ennuyeux pour quelqu’un d’autre.

Ce dernier est compréhensible, bien sûr. Des animations de longue durée, une technique de chasse assez longue et des discussions monotones sont toutes des caractéristiques du jeu. Pour cette raison, certaines personnes perçoivent le jeu comme monotone.

Il y a plus que de simples missions dans Life of Crime. Il commence par sa propre scène d’ouverture dans laquelle votre personnage, qui peut être un homme ou une femme, s’échappe de la prison de Siska avant de rencontrer un contact qui l’aide à lancer sa nouvelle carrière criminelle.

Une fois dans le monde ouvert, vous pouvez accéder à un arbre de compétences unique pour faire progresser votre personnage et commencer deux nouvelles missions : Manor Robbery et Train Robbery. Vous pouvez également commencer à gagner de l’argent par toutes les méthodes traditionnelles, légales et illicites en utilisant toutes les autres options disponibles.

Le créateur du mod, CruelMasterMC, a déclaré dans une mise à jour récente que « l’essence du mod est de jouer en tant que personnage complètement NOUVEAU ». Toutes les armes peuvent être acquises en jouant au jeu en payant l’armurier. Ou, en les localisant quelque part dans le paysage, vous pouvez augmenter vos revenus en accomplissant des tâches comme des missions.

Life of Crime était auparavant accessible dans une première version. Mais en vous limitant au vol de succession, vous avez commis car Arthur était plutôt simpliste.

Malheureusement, CruelMasterMC a pris un «long congé sabbatique» du modding; par conséquent, cette version est restée longtemps sans aucun changement. Le concepteur, cependant, est revenu avec un nouvel enthousiasme pour les scénarios RDR2 et a l’intention que cette extension cruciale de Life of Crime soit l’une des nombreuses. Les futures mises à niveau incluront également de nouveaux braquages ​​​​et une chasse aux récompenses.