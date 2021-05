Red Dead Redemption 2 obtient un mod VR en accès anticipé

Rockboard MOD 3 V2 TRS & XLR Patch Bay

Rockboard MOD 3 V2 TRS & XLR Patch Bay, Patchbay tout-en-un pour pédaliers, Convient aux emplacements MOD des pédaliers RockBoard, Compatible avec un large éventail d'autres pédaliers, Agit comme un point d'accès central à la mise en place des effets, Établit des chemins de câbles clairs vers et depuis le pédalier, Panneau frontal amovible pour le montage sur ou sous le pédalier, 3x sorties parallèles jack 6,3 mm TRS “Thru"", 2x XLR ""Thru"" (mâle en façade / femelle à l'arrière), 1x XLR ""Thru"" (femelle en façade / mâle à l'arrière), 1x alimentation CC 2,1 x 5,5 mm fiche creuse au milieu, 1x alimentation CA IEC ""Thru"" (mâle façade / femelle à l'arrière), Toutes les connexions sont reproduites sur la face arrière, Dimensions avec panneau frontal (L x P x H) : 175 x 85 x 47 mm, Dimensions sans panneau frontal (L x P x H) : 160 x 85 x 33 mm, Poids : 450 g, Livré avec vis de montage, écrous de blocage et clé TX @+*Remarque :* Enregistrez votre produit sur www.w-distribution.de/Warranty et prolongez la garantie à 4 ans.