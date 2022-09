Red Dead Online : Rockstar Games dit au revoir – GTA Online sera-t-il bientôt terminé ?

Red Dead Redemption 2 est l’un des plus grands jeux de jeux de rock star, avec un monde ouvert plein d’activités et une histoire riche. L’éditeur a même essayé avec Red Dead en ligne au succès de GTA en ligne se connecter, ce qui n’est jamais arrivé. Maintenant, il est plus clair que jamais que les développeurs abandonnent enfin le mode en ligne.

Rockstar Games dit merci dans le générique de Red Dead Online

Ce n’est un secret pour personne que le mode en ligne de Red Dead Redemption 2 n’a jamais vraiment décollé. Ce qui a commencé comme une bonne idée s’est avéré être une prairie presque déserte par rapport à « GTA Online ».

Après de longues rumeurs selon lesquelles le le mode en ligne du jeu de rôle occidental ne recevrait plus de mises à jour majeures, Rockstar Games l’a confirmé il y a un mois. Les événements mensuels sont censés rester une partie du jeu, cependant les développeurs ne livreront plus leur propre contenu.

Pour souligner à nouveau cela, les crédits de Red Dead Redemption 2 et son mode en ligne dans le jeu ont récemment été mis à jour. La liste commence maintenant par le message suivant :

« Nos sincères remerciements à tous ceux qui nous ont aidés à développer Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. »

Bien que cela puisse simplement être un moyen de refléter avec précision tous ceux qui ont travaillé sur le jeu après le lancement, beaucoup pensent que cela signifie que Red Dead Online a finalement été laissé à lui-même.

Plus de mises à jour pour GTA Online bientôt ?

Un changement similaire s’est produit sur le site officiel de Rockstar Games. dans une nouvelle entrée intitulée « Merci » tous les employés qui ont participé à « GTA 5 » sont répertoriés. Pour cette raison, il est supposé que Rockstar pourrait également avoir de nouvelles mises à jour pour le mode en ligne de grand vol automatique 5 pourrait se mettre bientôt.

On pense que Rockstar Games concentrera toute son attention sur le développement de GTA 6 veut déménager et commence donc à se retirer des projets plus anciens. Il n’a pas encore été officiellement annoncé si GTA Online ne sera plus pris en charge à l’avenir – mais ce n’est qu’une question de temps avant que Rockstar ne regroupe toutes ses ressources pour la prochaine entrée de la série « GTA ».