Red Dead Online redémarre avec la mise à jour Big Blood Money

Ceux d’entre vous qui ont hâte de retourner dans le Far West cet été pourraient être tentés d’essayer à nouveau Red Dead Online, avec l’ajout de la mise à jour Blood Money à partir du 13 juillet. « On murmure dans les ruelles de la capitale Lemoyne que Guido Martelli – bras droit et sous-chef de l’infâme Angelo Bronte – a besoin de flingueurs de forte constitution. Martelli cherche à récupérer une marchandise précieuse connue sous le nom de Capitale », taquine le texte de présentation. « Conçu à l’origine comme un système d’échange unique pour des transactions commerciales plus sensibles, loin des yeux vigilants du fisc, il s’est depuis retrouvé entre les mains de presque tous les voyous des cinq États. Maintenant, Bronte et Martelli veulent le récupérer.

Vous vous lancerez dans de nouvelles mini-missions, nommées Crimes, dans tout le monde ouvert, en collectant la Capitale susmentionnée pour Martelli. Le renvoyer ouvrira des opportunités, dont la première des trois sera disponible à partir de la semaine prochaine. « [Opportunities] sont envoyés par Martelli dans un stratagème visant à étouffer un sénateur Lemoyne montant qui perturbe les opérations de Brontë dans toute la région. Chaque opportunité peut révéler différentes approches de la tâche à accomplir – écoutez les conversations à proximité ou recherchez des cibles importantes pour découvrir de nouvelles voies vers l’achèvement et affaiblir la position de ce politicien en amenant chacun des trois joyaux de l’Occident à Martelli.

Les nouvelles missions et contenus seront complétés par le Quick Draw Club, une série de mini Battle Pass avec un buy-in de 25 Gold Bar. En plus de récupérer votre argent en accomplissant les 25 tâches de niveau, vous débloquerez également des récompenses, telles que la tenue Redcliff de Dutch. Achetez les quatre pass au cours des prochains mois et vous obtiendrez une entrée gratuite pour un cinquième : le prochain Halloween Pass 2. Vous pouvez trouver plus d’informations sur toutes les mises à jour à venir sur le Rockstar Newswire.