Red Dead Online: Frontier Pursuit quelle est l’heure de la grosse mise à jour ?

Pour ceux qui sont terrifiés par le Joker, Pennywise, et – le plus effrayant de tous – Ronald McDonald, Red Dead Online a été un cauchemar grâce à l’invasion des clowns. Les gens se sont déguisés en clowns pour protester contre le manque de mises à jour significatives de la composante en ligne de Red Dead Redemption 2 par Rockstar. Il semble que Rockstar ait peur des clowns et qu’une mise à jour soit maintenant livrée le 28 juillet. Vous découvrirez ici l’heure de sortie du nouveau Frontier Pursuit.

Comme indiqué par tous ceux qui ont posté sur Twitter le même mème “ça fait 84 ans” du Titantic, les fans de Red Dead Online ont dû attendre longtemps pour une nouvelle mise à jour. Pour être précis, le dernier patch significatif a été la sortie de Moonshiners, qui a eu lieu en décembre de l’année dernière.

Mais avec la sortie d’un “nouveau patch massif” le 28 juillet, les fans peuvent maintenant s’enthousiasmer et vous découvrirez ici la date probable de sortie.

La mise à jour estivale de Red Dead Online sort aujourd’hui.

Cette mise à jour estivale pour le volet en ligne de Red Dead Redemption 2 sera le plus récent patch significatif depuis les Moonshiners l’année dernière.

Pour ce qui est des cow-boys, des cow-girls et de tous les fauteurs de troubles, Rockstar a annoncé qu’il y aura une “nouvelle poursuite de la frontière qui initiera les joueurs aux secrets du naturalisme dans le cadre d’un tout nouveau rôle”.

De plus, la sortie de ce jeu sera accompagnée d’un nouveau laissez-passer pour les hors-la-loi, ainsi que de dizaines de fonctionnalités et de corrections demandées par la communauté.

Red Dead Online players can expect a massive new update to arrive Tuesday, July 28th featuring a new Frontier Pursuit that will introduce players to the secrets of naturalism, plus a new Outlaw Pass, tons of community-requested features and fixes, and much more. pic.twitter.com/Eja3FoiGc5

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 24, 2020