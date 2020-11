Red Dead Online deviendra autonome à partir de la semaine prochaine

Red Dead en ligne fait de Red Dead Redemption 2 indépendamment. Dans un proche avenir, le mode de jeu de rôle en ligne ne sera plus uniquement jouable en conjonction avec RDR2, mais aussi en mode autonome – moyennant des frais, bien sûr. Le titre ne deviendra pas un jeu gratuit, mais nécessitera un petit retour financier.

Red Dead Online en tant que solution autonome payante

Pour les possesseurs de “Red Dead Redemption 2”, rien ne change en principe, seuls les débutants absolus de RDR2 peuvent désormais utiliser le mode en ligne du jeu séparément, indépendamment du jeu principal.

De 1er décembre 2020 le titre autonome sera disponible sur PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store et Steam. Faites de la place pour cela, car semblable à Warzone et Call of Duty: Guerre moderne tu dois encore tout faire 123 Go d’espace disque dur pour le jeu principal gratuit pour que RDR2 puisse théoriquement être activé à tout moment moyennant des frais.

Combien coûte Red Dead Online en version autonome? Le mode n’est pas gratuit, il est utilisé pour 4,99 euros être disponible dans les boutiques numériques.

De quoi parle Red Dead Online?

Si vous faites partie de ces débutants qui n’ont aucune idée de ce qu’est le mode en ligne, voici un bref résumé: Dans «Red Dead Online», vous pouvez vous immerger dans un multijoueur basé sur le monde de RDR2. Pour cela, vous pouvez créer votre propre personnage et poursuivre votre propre carrière dans le monde des MMO occidentaux.

À l’avenir, vous pouvez assumer différents rôles. © Jeux Rockstar

Il comprend diverses missions coopératives basées sur des histoires pour deux à quatre joueurs, ainsi que des chasses aux primes en solo, des compétitions compétitives, des événements et des défis quotidiens. Et à partir de décembre, tout cela est détaché de «Red Dead Redemption 2».

