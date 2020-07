Red Dead Online a à nouveau des animaux et ils assassinent tout le monde

Red Dead Online a été mis à jour avec un nouveau rôle, après une longue période de silence de Rockstar Games. Cela devrait être un moment de grande gaieté, et certains joueurs s’amusent avec le nouveau rôle de Naturaliste. Mais il y a un inconvénient auquel personne ne s’attendait: ce patch a transformé la frontière ouest d’un endroit idyllique pour monter un beau cheval en une zone de meurtre où les couguars et les ours vous trouveront et vous déchireront rapidement.

Un point douloureux dans Red Dead Online au cours de la dernière année a été l’apparition d’animaux. Le désert est censé être plein de cerfs, d’élans, d’ours, de renards, de castors et d’autres animaux que le joueur peut chasser et écorcher. C’est l’une des principales boucles de gameplay et une partie importante de la profession de Trader. La chasse aux animaux est également un bon moyen pour le joueur de faire un bon profit. Mais malgré tous ces avantages, le jeu pépinait souvent et engendrait beaucoup moins d’animaux que nécessaire. Il serait courant de convoquer le chariot de chasse du commerçant, puis de se promener sans succès, à la recherche désespérée de tout type de proie.

Mais le nouveau rôle des naturalistes est fortement tributaire des animaux, et donc ils se reproduisent à nouveau en nombre abondant. Le naturaliste a deux donneurs de quêtes: le chasseur meurtrier Gus et la scientifique au bon cœur Harriet. Les joueurs doivent suivre, tranquilliser et étudier les animaux pour Harriet, ou les tuer et prendre leurs peaux pour Gus.

Le premier jour de la mise à jour, dès qu’ils ont sauté dans le monde, les joueurs ont joyeusement snipé des cerfs et chassé des élans, collectant des peaux trois étoiles pour les vendre ou les échanger. Mais le correctif signifie également qu’il y a plus de couguars et d’ours qui errent aussi, et ils vous détruiront absolument à la seconde où vous quitterez Armadillo ou que vous vous dirigerez vers les grands arbres.

«Je l’ai vraiment remarqué et c’est effrayant comme l’enfer», déclare Alex, un joueur à qui j’ai parlé via une communauté de Red Dead Online Discord. «J’ai été sauté par un couguar près de Tumbleweed et j’ai crié lors d’une des réunions Zoom de ma petite amie, alors je suis dans la niche.

Si vous parvenez d’abord à tuer les animaux, ce n’est pas toujours à votre avantage. Harriet, l’une des donneuses de quêtes, a des principes solides. Elle réagit aux actions du joueur; par exemple, s’ils portent des peaux légendaires près d’elle, elle fait des commentaires sarcastiques sur le caractère moral du joueur, étant donné sa volonté d’écorcher des animaux innocents et de les transformer en mode.

harriet s’est mis en colère parce que nous étions en train d’écrire des animaux sur rdo. NOUS AVONS OBTENU UN OPÉRATEUR POUR REMPLIR WTF VOUS PENSEZ AVOIR GONNA FAIRE. JE VAIS TRAVAILLER POUR GUS – Justin a platine partie 2 (@tIoulev) 29 juillet 2020

Harriet semble aussi avoir un sixième sens sur le meurtre d’animaux. Si le joueur a tué un animal récemment, Harriet le vaporise sur le visage avec de la drogue. Je ne sais même pas comment elle sait ce que j’ai fait, même si elle fait parfois allusion vaguement à «la rumeur se répand rapidement dans la forêt».

Rendant son agression étrange, elle ne vous attaque pas seulement pour les animaux tués et écorchés pour Gus; c’est apparemment tout animal pour tout raison. Elle ne se soucie pas de savoir si vous deviez repousser une meute de loups en légitime défense, si un rongeur a sauté devant votre chariot, ou si vous avez seulement tué ce couguar pour ne pas vous faire arnaquer le visage! Elle est furieuse quand même.

Avant longtemps, il est facile pour votre cow-boy moyen de Red Dead Online de se sentir comme Sideshow Bob marcher sur un champ infini de râteaux. Sauf qu’au lieu de râteaux, ce sont des chats assassins géants.

Il n’est peut-être pas surprenant que pour de nombreux joueurs de Red Dead Online, la paix ne semble plus être une option. Le processus impliqué consistant à tranquilliser et à étudier soigneusement un animal n’est pas facile dans ces premiers jours, si un joueur peut simplement faire sauter la créature et éventuellement gagner un pistolet à éléphant pour son problème. Jusqu’à présent, la mise à jour est chaotique et ne nourrit pas nécessairement le fantasme d’être un hors-la-loi … mais c’est parce que les cow-boys sont trop occupés à repousser les animaux meurtriers, ou une Harriet en colère et ses gaz lacrymogènes.