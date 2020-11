"Red Dead en ligne" arrive en décembre en tant que jeu séparé

Si vous souhaitez explorer le Far West virtuel avec vos copains, vous devriez mettre de côté quelques euros: en décembre, “Red Dead Online” sortira en tant que jeu indépendant pour PC, PlayStation 4 et Xbox One.

“Red Dead Online” sera disponible le 1er décembre pour les plateformes mentionnées, écrit le développeur Rockstar sur la page produit. Vous pouvez acheter le jeu sur Epic Game Store, Rockstar Launcher, Steam, PlayStation Store et Microsoft Store. “Red Dead Online” fonctionne sans problème sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X / S via une rétrocompatibilité.

La taille du téléchargement est impressionnante de 123 Go. Les coûts: 4,99 euros – mais seulement jusqu’au 15 février 2021, après quoi le prix augmentera probablement à 19,99 euros.

Avec mode histoire sur demande

Vous pouvez acheter le mode histoire complet de “Red Dead Redemption 2” séparément. Cela vous donne également toutes les mises à jour et le contenu disponibles pour le mode multijoueur “Red Dead Online”. Crazy – alors maintenant vous achetez des jeux multijoueurs et recevez éventuellement la campagne …

Nouvelle mise à jour pour les chasseurs de primes

Pour les chasseurs de primes, il y aura une mise à jour la semaine prochaine qui apportera de nouveaux criminels ainsi que de nouveaux équipements et de nouvelles compétences. La mise à jour sera bien sûr déjà incluse dans la version autonome de “Red Dead Online”.