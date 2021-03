Red Candle Games revient, le développeur chinois censuré depuis des années

Des années après s’être vu interdire de développer et de commercialiser quoi que ce soit sur le marché, Red Candle Games revient avec ses titres en ligne.

Ces dernières années ont été très étranges dans le paysage du développement indépendant de la Chine. Le gouvernement a ouvert que des jeux plus chics peuvent être publiés à ce moment. Nous avons vu l’industrie se transformer pour s’intégrer dans un monde plus homogène. Même ainsi, nous avons également eu des surprises désagréables, et la plus célèbre de toutes était peut-être l’application de la censure. Mais pas plus: après des années dans l’ombre Red Candle Games revient.

La route a été très difficile à parcourir, mais finalement le développeur a réussi à publier à nouveau ses jeux vidéo avec succès dans sa propre boutique virtuelle. La détention et la dévotion sont disponibles à l’achat public, ainsi que leurs bandes sonores et d’autres produits numériques supplémentaires. Tous les produits sont sans DRM et coûtent moins de 20 €.

Cela n’a pas été un chemin facile à parcourir. La société a déjà eu le droit de développer et de publier des jeux vidéo retirés après le lancement de Devotion en raison d’une affaire controversée. Dans le jeu un petit œuf de Pâques, comme détail caché ou comme image temporaire avant de le changer pour un autre, le gouvernement chinois a été vivement critiqué. Un dessin de Winnie l’ourson accompagnait cela, ce qui a compliqué davantage l’existence du titre.

Au cours de ces années, de nombreux joueurs espéraient pouvoir rejouer les deux titres. Il semblait qu’en décembre nous allions pouvoir le faire sur la plate-forme du GOG, mais comme surprise de dernière minute, ses dirigeants ont reculé en faveur du gouvernement chinois. Depuis lors, Red Candle Games a été à la dérive, et bien que ce soit une décision difficile, ils ont choisi de vendre leurs titres sans DRM sur leur propre site Web.

Nous souhaitons à l’étude le meilleur et un troisième titre tout aussi critique que les précédents.