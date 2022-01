Red Alert et Don’t Look Up ont été dépassés : il s’agit du film Netflix le plus regardé au monde en décembre 2021

Une nouvelle année a commencé pour le service de streaming Netflix Et les préparatifs des prochaines sorties sont déjà en cours, car ils tenteront de dépasser ce qu’ils ont obtenu tout au long de 2021, où leur record d’audience a été battu à deux reprises. Cependant, ici, nous allons nous concentrer sur le passé le plus proche et vous montrer qui a été le film le plus choisi par les internautes durant le mois de décembre. Une surprise que peu imaginaient !

alerte rouge Cela a commencé avec le phénomène qui était devenu en novembre, lorsqu’ils ont atteint la marque du meilleur jour de lancement de l’histoire de la plate-forme, mais avec le temps, elle perdait de sa popularité. L’arrivée la plus récente qui a généré un impact instantané a été Ne lève pas les yeux, mais n’ayant eu que quelques jours dans le catalogue de contenu, il n’a pas réussi à ajouter un nombre notable de téléspectateurs comme le long métrage suivant.

+ Le film le plus regardé sur Netflix en décembre 2021

Selon la mise à jour de FlixPatrol, Le film le plus regardé de Netflix en décembre 2021 était Impardonnable. Cette production originale, dirigée par Nora Fingscheidt, a fait sa présentation à la bibliothèque le 10 du mois et a rapidement conquis le public en ayant dans le rôle titre avec Sandra Bullock, l’une des stars les plus rentables du streaming qui avait aussi fait fureur avec Boîte à oiseaux en 2018.

« Après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Sandra Bullock) est libérée de prison et retourne dans une société qui refuse d’oublier son passé. L’accueil hostile dans lequel sa maison était autrefois lui fait voir que son seul espoir de se racheter est de retrouver sa petite sœur, qu’il a dû abandonner », indique le synopsis officiel de ce film.

Les données montrent que après sa première, il a dépassé alerte rouge et il est resté en tête du classement des films Netflix du 11 au 22 décembre, étant celui qui est resté le plus longtemps au sommet. Par la suite, la première place a été partagée par Animaux en Australie, Spider-Man : Retrouvailles Oui Ne lève pas les yeux, qui se reflétera sûrement en janvier, mais le dernier mois de 2021 était pour Impardonnable.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂