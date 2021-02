Récupérez la potion d’amour de Grimbles à Fort Crumpet, Coral Cove ou Stealthy Stronghold | Fortnite | Quêtes de la semaine 11

La Saint-Valentin est une question d’amour et d’affection, donc bien sûr, cela implique des tromperies et des potions d’amour!

Récupérez la potion d’amour de Grimbles à Fort Crumpet, Coral Cove ou Stealthy Stronghold

Pour terminer une quête de la semaine 11 en Fortnite, celui-ci est aussi simple que possible. Dans trois endroits de la carte Zero Point, vous pouvez trouver une potion d’amour faite par Grimble. Les trois emplacements sont Fort Crumpet, Coral Cove et Stealthy Stronghold.

Tout ce que vous avez à faire pour terminer cette quête et gagner de l’EXP facile est d’interagir avec la potion d’amour comme si vous interagissiez avec une arme. Ramassez-le et quête terminée! Ensuite, vous pouvez emmener ceci à un autre endroit pour terminer une autre quête!

Maintenant, comme il y a trois endroits, les combats vont être répartis entre les trois, mais nous resterions à l’écart de Fort Crumpet si vous avez déjà effectué certaines des autres quêtes de la semaine 11 qui s’y trouvent, car ce sera à 100% un chaud. zone.

Fort Crumpet La potion d’amour se trouve dans la forteresse elle-même, située dans une alcôve donnant sur une autre pièce.

Coral Cove La potion d’amour est située au sud de Coral Cove au sommet de la colline, là où se trouve le coquillage massif.

Forteresse furtive La potion d’amour est située au nord du POI, The Choppa. Dans les ruines d’un immeuble.



La liste complète des défis – sur lesquels nous avons des informations – est disponible ici, à notre Fortnite Chapitre 2: Guide de la saison 5 – Article sur les défis et informations!