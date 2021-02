Récupérez des boîtes de chocolats dans Fortnite Chapter 2 Season 5

Pleasant Park, Sacred Hedges et Commerce City sont les endroits que nous devrons visiter pour collecter des boîtes de chocolats à Fortnite.

La Saint-Valentin est proche, et c’est pourquoi presque toutes les missions hebdomadaires ont l’amour comme motif. Dans l’une de ces missions, nous devrons rassembler boîtes de chocolats à Fortnite. Nous aurons besoin de trois boîtes en forme de cœur pour terminer la mission, mais nous vous montrerons l’emplacement de tous les chocolats que nous avons trouvés.

Les emplacements de ces boîtes de chocolats sont Parque Placentero, Setos Sagrados et Ciudad Comercio. Je l’ai dit ci-dessus, mais je le répète: vous n’avez besoin que de trois cases pour relever le défi. Vous pouvez jouer aux modes Battle Royale et au mode Melee pour le terminer. Si vous jouez mieux au mode combat, car s’ils vous tuent, le mode a repawn et vous pouvez réessayer d’aller dans l’un des trois endroits pour interagir avec les boîtes de chocolats.

Dans la première vidéo, vous avez tous les lieux, mais ensuite nous avons pensé qu’il était également bon de montrer chacun des lieux et leurs boîtes en vidéo. De cette façon, c’est plus facile et plus direct.

Parc agréable

Haies sacrées

Commerce City