Reculer: Samsung élimine le ridicule de l’iPhone 12 sans alimentation

Peu de temps après la présentation de la série iPhone 12, Samsung s’était moqué de l’alimentation manquante dans les nouveaux smartphones Apple. Maintenant, il devient de plus en plus clair que le Galaxy S21 sera probablement également livré sans alimentation – et le fabricant supprime rapidement les vieux poteaux ridicules.

Comme l’ont noté GizChina et HTTech, entre autres, la filiale caribéenne de Samsung a discrètement supprimé une publication Facebook devenue virale à la mi-octobre. Il y avait une simple alimentation américaine de Samsung sur fond blanc avec l’ajout « Sera livré avec votre Galaxy ».

Galaxy S21 probablement aussi sans alimentation

Le destinataire de ce post Facebook était bien sûr plus qu’évident à l’époque: Apple avait récemment présenté la nouvelle série iPhone 12, qui pour la première fois ne comportait plus de bloc d’alimentation. Dans l’intervalle, cependant, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles le Samsung Galaxy S21 sera également livré sans bloc d’alimentation (et peut-être sans casque) dans l’année à venir. On ne peut que spéculer si la publication Facebook manquante de Samsung en est une confirmation.

Le spot Apple est une tradition chez Samsung

Incidemment, un tel incident n’est pas entièrement nouveau: en août 2019, par exemple, Samsung a supprimé une vidéo dans laquelle la société se moquait de la connexion jack manquante sur l’iPhone 7. La raison: le Galaxy Note 10, qui a été introduit à l’époque, n’avait plus de prise casque non plus.